Nach Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Diese Ansprüche haben Passagiere

Von: Anna Laura Müller

Teilen

Von der Sperrung am Hamburger Flughafen sind viele Flugreisende betroffen. Die können zwar keine Entschädigung erwarten - Rechte haben sie trotzdem.

Hamburg - Der Polizeieinsatz wegen einer Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist beendet und der Flugbetrieb hat sich wieder weitgehend normalisiert. Ein Mann war mit seinem vierjährigen Kind am Samstagabend mit seinem Auto auf das Vorfeld des Flughafens gefahren. 20 Stunden lang wurde daraufhin zwischen ihm und den Polizeikräften vermittelt, bis er sich am Sonntagnachmittag ergab. Bereits nach Ende des Polizeieinsatzes gegen 17:30 am Sonntagabend, wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Dabei kam es aber noch bis zum Betriebsende zu Streichungen von Flügen und Verzögerungen.

220 Flugverbindungen mussten aufgrund der Sperrung gestrichen werden. Laut Angaben des Hamburg Airport waren insgesamt etwa 38.000 Fluggäste von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Viele Passagiere mussten die Nacht in einem Flughafen-Hotel verbringen.

Diese Rechte haben Passagiere nach der Geiselnahme in Hamburg

Mittlerweile läuft der Flugbetrieb laut Angabe des Airport Hamburg wieder weitgehend normal. Am Montagmorgen (6. November) starteten gegen 6 Uhr die ersten Maschinen Richtung Lissabon und Frankfurt am Main. Für den Tag sind insgesamt 152 Starts und 162 Landungen geplant und auch bei den Passagier- und Gepäckkontrollen läuft der Betrieb nach eigenen Angaben des Flughafens wieder regulär. Vereinzelt könnte es aber dennoch zu Verzögerungen und Ausfällen von Flügen kommen.

Wegen einer Geiselnahme am Vorfeld des Hamburger Flughafens war der Flugbetrieb am Wochenende zeitweise komplett eingestellt. © Bodo Marks/dpa

Was können Passagiere tun, wenn sie von solchen Einschränkungen betroffen sind? Normalerweise gibt es einen Anspruch auf Entschädigungen, sollte der Flieger zu spät abfliegen oder komplett gestrichen werden. Laut der Fluggastrechtsexpertin Claudia Brosche vom Rechtsdienstleister Flightright, seien die Entschädigungsansprüche bei dem Hamburger Vorfall jedoch nicht sehr erfolgversprechend. „Von diesem Anspruch auf Entschädigung kann sich die Airline befreien, wenn, wie in diesem Fall, ein außergewöhnlicher Umstand vorliegt und sie gegebenenfalls sämtliche zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat“, so die Expertin auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Die Sperrung des gesamten Flugbetriebs aufgrund der Geiselnahme auf dem Flugplatz in Hamburg stelle definitiv einen außergewöhnlichen Umstand dar, für den die Fluggesellschaften nicht verantwortlich seien, so Brosche weiter.

Mehrere Rechte können in Hamburg von Passagieren eingefordert werden

Flugreisende können aber trotzdem bestimmte Rechte einfordern und geltend machen. So besteht ein Anspruch auf Verpflegung während der Wartezeit in Form von Essen und Trinken. Dabei können Passagiere sich auch selbst verpflegen. Denn viele Fluggesellschaften kämen dem nicht proaktiv nach, so die Einschätzung der Expertin. „Wir empfehlen den Passagieren, die Belege für Getränke, Snacks und Essen aufzubewahren, um diese anschließend bei der Fluggesellschaft geltend zu machen.“ Und für den Fall, dass Reisende erst am nächsten Tag einen Ersatzflug nehmen können, gibt es auch eine Regelung. In dem Fall habe die Fluggesellschaft zusätzlich die Hotelunterkunft zu zahlen, betont Claudia Brosche.

SEK-Scharfschützen, Panzerfahrzeuge und der Moment der Festnahme: Bilder zur Geisellage am Flughafen Hamburg Fotostrecke ansehen

Außerdem können sich diejenigen, deren Flug gestrichen wurde, grundsätzlich entscheiden, ob sie die Ticketkosten zurückverlangen wollen und einen späteren Ersatzflug nicht mehr antreten möchten. Wenn sie doch noch zu einem späteren Zeitpunkt fliegen möchten, müssen die Fluggesellschaften ihnen dafür kostenlose, alternative Flüge vorschlagen. „Dabei darf die Airline nicht nur ausschließlich auf die eigenen Flüge zurückgreifen, sondern muss auch Flüge anderer Fluggesellschaften berücksichtigen, die die Passagiere schneller an ihr Ziel bringen könnten als die Flüge der eigenen Flotte“, so die Fluggastrechtsexpertin.

Flughafen Hamburg empfiehlt: Auch nach der Geiselnahme Fluginfo checken

Auch noch am Montag sollten sich Fluggäste und Abholende weiterhin laufend über den aktuellen Status ihres Fluges informieren und bei Bedarf ihre Airline oder den Reiseveranstalter kontaktieren, so der Rat von Seiten des Flughafens Hamburg. Die Abflugs- und Ankunftszeiten werden auf der Internetseite des Flughafens aktualisiert. Und auch die einzelnen Kontaktmöglichkeiten der Airlines führt der Flughafen online auf.

In Zukunft soll die Sicherheit des Flughafens laut eigenen Angaben erhöht werden. „Wir werden weitere bauliche Maßnahmen umsetzen, um mögliche Zugangspunkte zum Sicherheitsbereich zu verstärken“, so eine Flughafensprecherin am Montag in Hamburg. Die Geiselnahme am Wochenende war nicht der einzige Vorfall in jüngster Zeit. Im Juli blockierten stundenlang Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ den Airport, nachdem sie ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und bis aufs Flugfeld vorgedrungen waren. (alm/dpa)