Änderung bei Beantragung von Personalausweis und Reisepass – diese Neuerung sollten Sie kennen

Von: Karolin Schäfer

Die Beantragung von Ausweisdokumenten soll unbürokratischer werden. Im Überblick, was sich bei Personalausweis und Reisepass künftig ändert.

Frankfurt – Er dient nicht nur als Nachweis der Staatsangehörigkeit und Identität, sondern wird in vielen Ländern auch als Reisedokument anerkannt: Der Personalausweis. Alle zehn Jahre müssen Bürger:innen in Deutschland das Dokument in Scheckkartenformat erneuern lassen. Doch bei der Beantragung wird sich künftig etwas ändern. Im Rahmen der Führerscheinrichtlinie gibt es dagegen Änderungen für Autofahrer.

Personalausweis und Reisepass beantragen: Was sich künftig ändern wird

In Sachen Digitalisierung soll sich nämlich einiges tun. Das Bundesinnenministerium will die Beantragung von Ausweisdokumenten „unbürokratisch und bürgerfreundlich“ gestalten, heißt es auf der Webseite des Ministeriums. Das bedeutet: Biometrische Lichtbilder sollen in Zukunft elektronisch übermittelt werden. Der Gesetzesentwurf „zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen“ stammt bereits aus dem Jahr 2020.

Gültigkeit von Ausweisdokumenten Personalausweis/Reisepass (unter 24 Jahren) 6 Jahre Personalausweis/Reisepass (ab 24 Jahren) 10 Jahre Kinderreisepass 1 Jahr

Ausgedruckte Passbilder sollen spätestens zum 1. Mai 2025 Geschichte sein. Fotograf:innen müssen dann das Passbild an die zuständige Behörde weiterleiten. Alternativ soll das Foto auch direkt bei der Behörde gemacht werden können. „Das Antragsverfahren wird dadurch signifikant vereinfacht“, so das Ministerium.

Änderung bei Personalausweis und Reisepass: Das ist geplant

Damit sollen nicht nur Qualitätseinbußen beim Einscannen vermieden werden, sondern auch die Erhöhung von Sicherheitsstandards. Doch was bedeutet das konkret? Die elektronische Lichtbildübermittlung soll helfen, manipulierte Passbilder zu erkennen und auch noch zu einem späteren Zeitpunkt den Ursprung des Fotos nachzuvollziehen. Auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten ist die Lichtbilderstellung in Behörden bereits gängig. Die EU arbeitet derzeit sogar an einem neuen Gesetz, das alle Reisedokumente digitalisieren soll.

Die Beantragung von Personalausweis und Reisepass soll digitaler werden. Künftig soll das Lichtbild elektronisch übermittelt werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Erscheinungsbild von Personalausweisen und Reisepässen ändert sich aber nichts. Die Bilder sollen lediglich in höherer Qualität erscheinen. Laut Innenministerium sollen sich die Kosten für eine Lichtbilderstellung in der Behörde voraussichtlich auf etwa sechs Euro belaufen. Bereits ausgestellte Ausweisdokumente behalten ihre Gültigkeit.

Bild für Personalausweis und Reisepass wird digital: Was bislang gilt

Bislang müssen Antragsteller:innen ein ausgedrucktes, biometrisches Lichtbild bei der entsprechenden Behörde vorlegen, um einen Ausweis zu beantragen. Das Bild darf dabei nicht älter als sechs Monate sein. Es kann nicht nur beim Fotografen geschossen werden, sondern mittlerweile auch in Fotoautomaten oder Drogerien.

Danach wird das Passbild gedruckt und muss dem Amt vorgelegt werden. Hier wird das Bild eingescannt und damit erneut digitalisiert. Ein bürokratischer Schritt, der künftig wegfallen wird. Ob sich damit auch die Bearbeitungszeit von Ausweisdokumenten verkürzt, bleibt zunächst abzuwarten.

Bis das Gesetz in Kraft tritt, können Sie also weiterhin noch schnell ein Lichtbild beim Fotoautomaten im U-Bahnhof machen lassen. Das dürfte ab Mai 2025 dann nicht mehr ohne weiteres möglich sein. Geht der Personalausweis verloren oder wird gestohlen, gilt es einiges zu beachten. (kas)