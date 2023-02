Warnung an Paypal-Nutzer: Welche Rechnungen Sie auf keinen Fall zahlen sollten

Paypal ist beliebt, um Zahlungen bequem und schnell vom Handy aus zu tätigen. Betrüger nutzen dies erneut aus und greifen direkt über die App an.

Kassel - „Mit Paypal auf der sicheren Seite“, heißt es auf der Internetseite des Online-Bezahldienstes. Auf diese Sicherheit vertrauen alleine in Deutschland laut handelsblatt.de etwa 30 Millionen Nutzer. Jetzt warnt die unabhängige Informationsplattform Watchlist Internet Paypal-Kunden allerdings vor einer besonders heimtückischen Betrugsmasche. Keine guten Nachrichten für den Anbieter, der erst vor kurzem von einem Datenleck berichtete, von dem tausende Kunden betroffen sind. In der Vergangenheit wurde die Plattform schon öfter Opfer von Betrug, in dem die Täter per E-Mail versuchten, an vertrauliche Daten der Nutzer zu kommen. Das berichtet nun die HNA.

Wie das Technik- und Verbraucherportal chip.de mitteilt, berichten aktuell sehr viele Nutzer davon, dass sie gefälschte Rechnungen von Paypal erhalten. Laut Angaben von Watchlist Internet handelt es sich dabei um Coinbase-Rechnungen. Coinbase ist eine US-amerikanische Aktiengesellschaft, die eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Das perfide an der Betrugsmasche: Die Betroffenen erhalten die Fake-Rechnungen nicht wie so häufig über die private-E-Mail-Adresse. Vielmehr werden diese direkt im Paypal-Account und in der Paypal-App selbst angezeigt. Das kann fatale Folgen haben.

Mit einer perfiden Masche versuchen Betrüger, an das Geld von Paypal-Kunden zu kommen. (Symbolbild) © IMAGO/aal.photo

Perfider Betrug: Kriminelle schicken Fake-Rechnungen direkt über Paypal an ihre Opfer

Die meisten Rechnungen, die mit betrügerischer Absicht verschickt werden, können entlarvt werden, in dem sich in die entsprechende Banking-App eingeloggt wird. Ist die erhaltene Rechnung dort nicht zu finden, lässt sich die fragliche Rechnung in der Regel als Betrugsversuch entlarven, erklärt die Informationsplattform zu Internetbetrug Watchlist Internet. Im aktuellen Fall verschicken die Kriminellen die Rechnung aber direkt über Paypal an ihre Opfer. Dafür genügt es, wenn die Betrüger die E-Mail-Adresse ihrer Opfer ausfindig gemacht haben. Somit taucht diese nicht nur im E-Mail-Postfach auf, sondern auch in den offenen Papyal-Rechnungen in der App.

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene die gefälschten Rechnungen für echt halten könnten. Zudem die betrügerische Rechnung eine weitere Falle enthält, wie Watchlist Internet warnt. So können Händler und Rechnungssteller jeder Nachricht in Paypal eine „Mitteilung des Verkäufers an den Kunden“ oder auf Englisch eine „Seller note to Customer“ anfügen. Die Betrüger ergänzen die Nachrichten um einen Hinweis, in dem eine Telefonnummer angegeben wird, um Missverständnisse zu klären oder die Rechnung stornieren zu können. Erst darunter findet sich dann die offizielle Warnung von Paypal, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte, kein Anruf nötig ist und keine automatisierte Abbuchung erfolgt.

Betroffene sollten bei Betrug über Fake-Rechnungen bei Paypal sofort handeln

Sollten ein Nutzer betroffen sein und die Rechnung bereits bezahlt haben, rät Watchlist Internet zur Kontaktaufnahme zum Paypal-Kundenservice. So könne möglicherweise der Paypal-Käuferschutz geltend gemacht werden. Sollte das Geld auf diese Weise allerdings nicht mehr rückholbar sein, empfiehlt die Internetseite den Gang zur Polizei, um den Betrug zur Anzeige zu bringen.

Sollten Betroffene zudem die Nummer angerufen haben, die in der gefälschten „Mitteilung des Verkäufers an den Kunden“ zu finden ist, sollten diese darüber nachdenken, welche Daten bei diesem Anruf bekannt gegeben wurden. Eventuell herausgegebene Login-Daten sollten dann dringend geändert werden. Bei Herausgabe von Bankdaten sollen Nutzer direkt Kontakt mit ihrer Bank aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen.

Nur Rechnung erhalten, aber noch nicht gezahlt: Rechnung erhalten und bereits bezahlt: die Rechnung ignorieren, sofern keine Bestellung aufgegeben mit dem Paypal-Kundenservice in Verbindung setzen hinterlegte Telefonnummern NICHT anrufen eventuell Käuferschutz in Anspruch nehmen eventuell Login-Daten abändern ansonsten bei der Polizei Anzeige erstatten bei Herausgabe von Bankdaten mit Bank Kontakt aufnehmen

Doch ob durch Betrug oder Kauf, bei Paypal kann man nicht nur Geld verlieren, sondern mit einigen Tricks auch Geld gewinnen. (Niklas Müller)