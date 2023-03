Praktische Änderung für Android-Nutzer: Was bei Paypal jetzt einfacher wird

Von: Raffaela Maas

Teilen

Mit einem neuen Feature möchte der Online-Bezahldienst Paypal die Anmeldungsmöglichkeiten erweitern. Doch worum handelt es sich genau bei der neuen Änderung?

Kassel – Paypal ist beim Online-Shopping als Bezahlfunktion kaum mehr wegzudenken. Laut eigenen Angaben hat Paypal mehr als 277 Millionen aktive Nutzer in über 200 Märkten. Bereits Ende vergangenen Jahres hat der Online-Bezahldienst eine neue Funktion, die sogenannten Passkeys, auf iOS-Geräten eingeführt. Nun kommt diese praktische Änderung auch auf die ersten Android-Nutzer zu.

Name des Unternehmens Paypal Gründung 1998 Sitz Kalifornien, USA Branche Finanzdienstleistungen

Passkeys für Paypal-Nutzer mit Android-Geräten verfügbar

„PayPal hilft Kunden beim Einkaufen und Bezahlen in der Gewissheit, dass ihre Privatsphäre, ihr Geld und ihre Einkäufe bei jedem Schritt geschützt sind“, erklärte Paypal in einer Mitteilung am Donnerstag (23. März). Die Passkeys seien ein weiterer Schritt, um Kunden ein sicheres Bezahlen zu ermöglichen und schaffen außerdem eine weitere Möglichkeit, um auf ihr Konto zuzugreifen.

Die von der Fast Identity Online (FIDO) Alliance und dem World Wide Web Consortium entwickelten Passkeys, sind gegen Phishing resistent und ersetzen jegliche digitale Anmeldeinformationen wie biometrische Daten, einschließlich Fingerabdruck und Gesichtserkennung sowie Pin oder Muster, hieß es weiter. FIDO2 nutzt eine asymmetrische Verschlüsselung, einen privaten Key beim Nutzer und einen öffentlichen Schlüssel beim jeweiligen Dienst. Bei der Anmeldung wird dann nur eine digitale Signatur ausgetauscht, berichtet chip.de.

Paypal führt eine neue Änderung für Android-Nutzer ein. © Jakub Porzycki/IMAGO

Auch wenn es auf Paypal weiterhin Passwörter geben wird, bieten Passkeys künftig Nutzern die Möglichkeit, einen „nächsten Schritt in eine passwortlose Zukunft“ zu unternehmen, erklärte Paypal. Die neue Funktion sei ab sofort für Benutzer von Android-Mobilgeräten in den USA verfügbar. Unklar ist jedoch, wann die Funktion für Android-Nutzer auch in Deutschland nutzbar sein wird.

Änderung bei Paypal: So wird der Passkey erstellt

Für das Erstellen und Verwenden eines Passkeys mit Paypal ist ein Gerät, das mindestens Android 9 nutzt, erforderlich. Zunächst erfolgt die Anmeldung über den Browser Chrome bei Paypal mit den Anmeldeinformationen Benutzername und Passwort. Dann erscheint die Option zum „Erstellen eines Passkeys“ sowie Informationen zu Passkeys.

Anschließend werden die User dazu aufgefordert, sich auf die gleiche Weise zu authentifizieren, wie sie normalerweise Ihr Gerät entsperren. Dadurch wird ein Passkey automatisch erstellt und der User wird weitergeleitet zum Paypal-Startbildschirm. Bei der nächsten Anmeldung kann der Passkey bereits verwendet werden.

Paypal-Nutzer mussten sich zuletzt vor einer neuen Betrugsmasche in Acht nehmen. Viele Nutzer verwenden den Bezahldienst über das Handy, um damit Zahlungen bequem und schnell zu tätigen. Dies nutzen Betrüger aus und greifen direkt über die App an. (rrm)