Penny-Kunde teilt Kassenbon: „Ich glaube, irgendjemand bei euch mag keine Avocados“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Die Avocado ist ein sehr beliebtes Lebensmittel. © Westend61/Imago

Beim Blick auf seinen Kassenzettel macht ein Penny-Kunde eine kuriose Entdeckung. Penny reagiert und klärt den Kunden auf.

München – Avocados sind in den letzten Jahren zu einem sehr beliebten Lebensmittel geworden. Besonders zum Frühstück auf Toast oder in Bowls wird sie gerne gegessen. Auch in der veganen Ernährung spielen Avocados oft eine große Rolle. Eine kuriose Entdeckung mit Avocados machte nun ein Kunde des Discounters Penny.

Ungewöhnliches Wort auf Kassenbon: „Irgendjemand mag bei euch keine Avocados“

Sehr verwundert war der Penny-Kunde scheinbar, beim Blick auf seinen Kassenzettel. Denn unter den Angeboten liest er „Avocado Sorte Hass Stück 1,00 EUR“. Daraufhin vermutet er einen Groll der Mitarbeiter auf das Gemüse. Auf Facebook postet er den Zettel und schreibt „Ich glaube, irgendjemand mag bei euch keine Avocados“, so der Mann auf der Penny-Seite. Doch was hat es damit auf sich? Penny klärt den Kunden auf.

Diesen Post setzte der Penny-Kunde auf der Seite des Discounters ab. © Screenshot/Facebook @Christian Van Snyder

Penny klärt auf: „Die Mitarbeitenden im Markt hegen keinen Groll gegen Avocados“

Nein, in diesem Penny-Markt besteht kein Hass auf das Gemüse. Doch wieso dann das Wort Hass auf dem Kassenzettel? Ganz einfach: Bei Hass handelt sich um eine Avocado-Sorte. So schreibt der Discounter unter dem Post: „Gut aufgepasst, Christian. Allerdings heißt diese Sorte einfach Hass. Die Mitarbeitenden im Markt hegen keinen Groll gegen Avocados“, und klärt damit die Entdeckung auf. Die Sorte scheint mehreren nicht bekannt zu sein. Unter den Kommentaren findet sich auch eine andere Userin, die auf die Erklärung überrascht reagiert: „Jetzt hab ich wirklich Hass, weil mir das niemand früher erklärt hat“, postet sie unter dem Beitrag.

Avocado-Sorte Hass: Eine der beliebtesten Avocado-Sorten

Dabei ist die Sorte Hass sogar eine der beliebtesten Avocado-Sorten. Fast zufällig habe sie ein kalifornischer Postbote, mit dem Namen Rudolph Hass in den 1930er Jahren erschaffen. Ein seltsamer Avocado-Baum mit dunkel, violetten Früchten wuchs demnach in seinem Garten. Dabei handelte es sich um eine zufällige Mutation. „Heute zählt diese Sorte zu den Schmackhaftesten“, sagte Ernährunsgexpertin Heidrun Schubert gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Geschmack ist nussig und sie ist relativ leicht. In etwa 200 bis 300 Gramm bringt sie auf die Waage. In Israel, Kalifornien, Mexiko, Spanien und Chile sind die Hauptanbaugebiete der Sorte.

Eine andere Penny-Kundin beschwerte sich kürzlich über eine angebliche Mogelpackung. Doch damit lag sie völlig falsch.