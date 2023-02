„Neuer Diät-Schinken?!“: Kunde wundert sich über Produkt – Penny reagiert ungewohnt

Von: Vinzent Fischer

In einem Penny-Markt wunderte sich ein Kunde über ein Produkt, das er als „Diät-Schinken“ identifizierte. Penny reagierte darauf ungewohnt.

München – „Einfach sparen“ lautet das Motto von Penny. Der Discounter verspricht seinen Kunden stets günstige Preise bei seinen Produkten. Dass die Menschen dabei ganz genau hinschauen, beweist etwa eine Haribo-Fehlproduktion, die zuletzt für Jubelstürme sorgte. Ein anderer Kunde machte derweil eine skurrile Entdeckung.

„Neuer Diät-Schinken?“: Kunde wundert sich über Penny-Produkt

In einem Markt fand er eine einzige Packung Hinterschinken der Penny-Eigenmarke in einem leeren Karton. Die Packung war allerdings komplett leer, es war keine einzige Scheibe Hinterschinken mehr aufzufinden. Seinen Fund teilte der Kunde bei Facebook und schrieb darunter, mit mehreren Lach-Emojis versehen: „Neuer Diät-Schinken?!“

„Neuer Diät-Schinken?“: Ein Kunde wunderte sich bei seinem Penny-Einkauf über ein Produkt. © Screenshot Facebook @Sissy Tauchnitz

Wann und in welcher Penny-Filiale das Bild entstanden ist, ist in dem Beitrag nicht zu erkennen. Ein solcher Diät-Schinken würde wohl Wunder wirken. Ähnlich wie bei einer Mogelpackung Brötchen, die eine andere Penny-Kundin zuletzt entdeckte – und den Inhalt mit Humor nahm.

Penny reagiert auf Facebook-Post über „Diät-Schinken“ ungewohnt mit GIF

Der Discounter reagierte in einem Kommentar auf den Beitrag: „Auf welchen Penny-Markt genau beziehst du dich?“ Dazu postete Penny ein GIF. GIF steht für Graphics Interchange Format und ist in den sozialen Medien weit verbreitet. Es handelt sich dabei um kurze, sich ständig wiederholende Animationen eines Video-Clips.

Oft sind sie eine lustige Referenz auf bekannte Serien- oder Filmausschnitte. Sie können passend in den Kontext einer Nachricht oder Konversation eingebaut werden und dabei die Unterhaltung auflockern. Vor allem bei WhatsApp ist das Feature sehr beliebt.

Auch Penny nutzte das Format in seiner Antwort und posteten ein GIF unter den Facebook-Post. Es zeigt ein junges Mädchen in einem Restaurant, das peinlich berührt durch die Gegend schaut und seine Mundwinkel nach unten zieht. Das soll wohl ausdrücken, dass Penny der Fauxpas mit dem Hinterschinken in der Filiale unangenehm ist. Ein Kommentator hat dagegen eine Theorie, woher die leere Produktverpackung kommt. „Komm, sei mal ehrlich ... du hast da genascht“, hegte er einen klaren Verdacht, versehen mit Lach-Emojis.

Eine andere Penny-Kundin hat sich zuletzt über ihren Kartoffel-Einkauf beschwert. In den Kommentaren bekam sie dafür ordentlich Gegenwind. (vfi)