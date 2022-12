Mega-Schnäppchen im Likör-Regal bei Penny? Aufmerksame Kundin schreckt Discounter auf

Von: Marcus Giebel

Zu günstig, um wahr zu sein: Das vermeintliche Ramazzotti-Schnäppchen gab es nur im Penny-Prospekt, nicht aber in den Filialen. © Screenshot Facebook

Im Penny-Prospekt wurde kurz vor Weihnachten die Flasche Ramazzotti zum Preis von nur 88 Cent beworben. Eine Kundin hatte so ihre Zweifel und schreckte damit den Discounter auf.

München – Schnäppchen-Zeit ist immer! Woche für Woche bewerben Supermärkte und Discounter ihre für einen kurzen Zeitraum vergünstigten Produkte offensiv. Dabei wird natürlich auch darauf geachtet, was die Kunden besonders nachfragen dürften. Zwischen Weihnachten und Silvester sind deshalb vor allem Spirituosen, aber auch Sekt oder Knabberzeug im Preis heruntergesetzt.

Eben alles, was für einen Partyabend zum Jahreswechsel so im Einkaufswagen landet. Wobei sich die genannten Produkte wohl auch an den Weihnachtstagen großer Beliebtheit erfreut haben dürften. Womit wir beim Prospekt aus dem Hause Penny für die Woche vor dem Fest der Liebe gelandet wären. Darin fand sich ein unschlagbares Angebot, das eine Kundin zweifeln ließ.

Penny-Prospekt sorgt für Verwirrung: Kundin fragt wegen Ramazzotti-Preis nach

Denn den Angaben zufolge sollte der Ramazzotti – ein italienischer Kräuterlikör – in den Varianten Amaro und Crema statt 12,99 Euro nur noch 88 Cent kosten. Eine 0,7-Liter-Flasche! Kaum zu glauben. So mancher Leser musste sich bei dem Anblick wohl erst mal zwicken lassen. Denn das wäre ein satter Rabatt von sage und schreibe 93 Prozent. Also quasi geschenkt.

Stutzig machte da allerdings die offizielle Angabe, laut der das Getränk um 31 Prozent vergünstigt sein sollte. Wohl nicht nur deshalb hakte eine Kundin am 18. Dezember via Facebook samt Screenshot bei Penny nach: „Aus der aktuellen Werbung, im Newsletter ab morgen. Ob das richtig ist?“ Die beigefügten vor Tränen lachenden Smileys lassen darauf schließen, dass die Frau eher nicht davon ausgeht, es hier mit einem vorweihnachtlichen Lagerausverkauf des Discounters zu tun zu haben.

Fehlerteufelchen am Werk: Penny stellte auf Nachfrage richtig, dass der im Prospekt ausgewiesene Ramazzotti-Preis falsch war. © Screenshot Facebook

Penny stellt Preis für Ramazzotti richtig: „Da scheint sich wohl ein Fehlerteufelchen eingeschlichen zu haben“

Ihre Zweifel waren berechtigt, wie sich bei der Antwort des Unternehmens zeigte. Penny schrieb: „Huch, na da scheint sich wohl ein Fehlerteufelchen eingeschlichen zu haben – vielen Dank für den Hinweis. Der richtige Preis ist 8,88 Euro.“ Eine Schnapszahl – wie passend.

Interessant wäre trotzdem zu wissen, wie viele Kunden in der Hoffnung in die Penny-Filialen geschneit sind, die eine oder andere Flasche Ramazzotti zum vermeintlichen Super-Preis mitzunehmen. Um womöglich nach mehr oder weniger hitzigen Diskussionen mit den Verkäufern enttäuscht von dannen zu ziehen. Schuld war allein das Fehlerteufelchen, das also auch in der Vorweihnachtszeit sein Unwesen treibt. (mg)

