Dose kostete mal 49 Pfennig und war pfandfrei: Hansa-Pils-Fund im Wald fasziniert Bier-Fans

Wie alt mag die wohl sein?

Diese Bierdose sorgt bei Reddit für Diskussionen.

Faszinierender Müll: Eine Pils-Dose aus einem Waldstück sorgt bei Reddit für Spekulationen - und lässt manchen auch nostalgisch werden.

München - Müll gehört nicht in den Wald. Das weiß jedes Kind, und jeder Erwachsene noch viel mehr. Dennoch landet zu viel Unrat in der Natur - vom Kaugummipapierchen bis zum Autoreifen. Auf einem Park-and-Ride-Parkplatz wurden vor einigen Monaten sogar größere Mengen Nudeln (!) gefunden. Ebenfalls nichts zu suchen im Grünen haben leere Getränkebehälter, doch ein solcher sorgt nun bei vielen Reddit-Nutzern für Faszination.

Dortmunder Hansa-Pils: Dose überdauerte in Waldstück die Jahrzehnte

„Wie alt dürfte diese Dose Hansa sein? Einen Barcode hat sie jedenfalls nicht“, fragt ein Nutzer in die Runde und postet ein Foto seiner Entdeckung: Auf einem Bett aus Blättern ruht eine leicht zerdrückte und etwas angerostete, aber sonst gut erhaltene Dose „Dortmunder Hansa-Pils“. Wo er auf diese gestoßen ist, gibt der User nicht an.

Der Fund macht manchen nostalgisch - schließlich gilt Hansa-Pils schon seit Jahrzehnten als Kult-Bier. Über den Geschmack kann man sicherlich streiten, aber der niedrige Preis sorgte dafür, dass viele mit schmalem Budget gerne zugriffen. „Gab‘s bei Aldi. Wir nannten es HP49. (kostete 0,49 DM)“, schreibt ein Nutzer. Woraufhin ein anderer einen Song namens „HP49“ verlinkt, der dem Gebräu ein Denkmal setzte. Übrigens war Hansa-Pils keineswegs nur bei Aldi verbreitet.

Dortmunder Hansa-Pils: Wie alt die Dose wohl ist?

Eine definitive Antwort, wie alt die Dose ist, bietet der Reddit-Thread nicht. „35-40 Jahre würde ich schätzen“, unkt einer. Und der Dosen-Entdecker antwortet: „Schon krass die Vorstellung, dass diese Dose schon länger in diesem Waldstück liegt, als ich alt bin.“ Da meint einer: „Krass find’ ich, dass die nach all den Jahren noch so gut aussieht.“ Das zeigt Umweltverschmutzern aber auch, dass Müll aus dem Wald nicht einfach verschwindet - und sich schon gar keine Bierdosen zu Kompost verwandeln.

Aber bei manchen ist der Detektivgeist geweckt. Sie entdecken, dass der Wald-Fund wohl noch keinen Barcode hat. „Flächendeckend eingeführt war der Barcode 1984. Wann Hansa den eingeführt hat, finde ich jetzt gerade nicht, Hansa war ganz besonders Anfang der 80 beliebt, die Dose wäre so zwischen 78 und 83 gekauft worden.“ Ob sie dann 49 Pfennig kostete oder noch weniger? Unklar. Ebenfalls historisch ist übrigens dieser Schlecker-Kassenbon.

Ein weiteres spannendes Detail an der Hansa-Dose: der Aufdruck „kein Pfand“. „Wo das Dosenpfand doch erst 1991 eingeführt wurde“, wundert sich ein Nutzer. Ein anderer meint: „Hat mich auch gewundert. Vllt. als Abgrenzung zum Mehrwegpfand?“ So beschäftigt die Dose, die im Wald nichts zu suchen hat, doch einige Gemüter - besser wäre aber gewesen, sie wäre nie weggeworfen wurden. Ein spektakuläres Pfand-Projekt hat ein Paar hinter sich: Die beiden sammelten ein Jahr lang Leergut und gaben es dann an einem Tag ab. (lin)