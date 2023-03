Kaufland-Kunde Hannes brüstet sich mit Wahnsinns-Pfandzettel: „Musste mir extra Anhänger mieten“

Diesen Pfandbon zeigte der Kaufland-Kunde stolz bei Reddit. © Reddit

„Musste mir extra Anhänger mieten“, schreibt ein Kaufland-Kunde, der stolz seinen Pfandzettel präsentiert. Dafür musste er wohl eine ganze Weile sammeln.

Dippoldiswalde – Wie hoch muss ein Pfandbon-Betrag sein, um zu beeindrucken? Ist das schon bei 50 Euro der Fall? Immerhin braucht es dafür, selbst wenn nur Einweg-Gebinde zu je 25 Cent beteiligt sind, schon stattliche 200 Flaschen oder Dosen. In diesem Bereich landete ein Nutzer, der dies als seinen persönlichen Rekord bezeichnete. Für andere Regionen braucht es aber schon mehr als einen vollen Kofferraum: Bei einer Facebook-Nutzerin stapelte sich das Leergut im Bad.

Kaum zu erreichen hingegen ist das Pfand-Paar, das auf unserem Portal vor ein paar Monaten seine Geschichte erzählte: Es sammelte ein Jahr lang das Leergut, um es dann an einem Tag abzugeben. Ärger in einer Supermarkt-Filiale inklusive.

Kaufland-Kunde zeigt Pfandbon aus Dippoldiswalde über 236 Euro

Definitiv auch im erstaunlichen, wenn auch nicht im rekordverdächtigen Bereich landet ein Pfandbon, den ein Nutzer im Reddit-Forum „ichbin40undlustig“ gepostet hat. Dort sind grundsätzlich Witze willkommen, und natürlich ist die Echtheit des Pfandbons nicht bestätigt, aber: Er sieht rundum authentisch aus. Datiert auf den 11. Februar 2023 und ausgestellt im Kaufland in Dippoldiswalde (Sachsen). Etwas skeptisch macht nur die Uhrzeit: 10.22 Uhr. Dabei müsste der Kunde doch davor stundenlang am Pfandautomat gestanden haben. Gut möglich aber, dass er an dem Samstag früh aufgestanden ist oder das schon an den Vortagen erledigt hatte.

Der erstaunliche Betrag, den der Kassenbon ausweist: 235,80 Euro. Dafür läpperten sich sieben Pfandbons in Höhe von 16,50 Euro, 6,60 Euro, 9,90 Euro, 46,20 Euro, 45,80 Euro, 54,70 Euro und 56,10 Euro zusammen. Den Zaster ließ sich der Kaufland-Kunde wohl bar auszahlen.

Kaufland-Kunde musste sich nach eigenen Angaben einen Anhänger mieten

„Hier Männers habe mal meine Wochenendration weggebracht“, brüstet sich der Kaufland-Kunde mit einem Augenzwinkern. Er ergänzt: „Musste mir extra Anhänger mieten.“ Natürlich gibt es auch dafür keinerlei Bestätigung, aber anhand der Leergut-Menge ist es realistisch. Der Mann ergänzt: „Bleibt gesund und bleibt sauber, euer Hannes.“

Die Reaktionen auf das Posting fallen - gemäß der Gruppe - launig aus. „Prost Hannes, find‘s aber schade, dass du immer alleine säufst. Für zwei Leute kann das ja nicht gereicht haben“, witzelt ein Nutzer. „Anhängermiete 236€“, spekuliert ein anderer. Ein Kontaktversuch von tz.de blieb zunächst unbeantwortet, wir ergänzen gegebenenfalls weitere Angaben. Ein anderer Verbraucher erfüllte sich kürzlich mit einem vergessenen Pfandbon einen Wunsch. (lin)