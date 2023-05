„Als würde dir ein Betrunkener ins Gesicht rülpsen“: Kaufland will nach skurriler Beschwerde reagieren

Von: Armin T. Linder

Ein Kaufland-Kunde richtete eine ungewöhnlich formulierte Beschwerde an die Supermarkt-Kette - diese nimmt den Hinweis ernst.

Osnabrück - Das Social-Media-Team von Kaufland erreichen vermutlich Beschwerden der unterschiedlichsten Art. Bei einer jetzt dürften aber selbst die erfahrenen Kräfte dort kurz innegehalten haben. Denn sie ist in eher ungewöhnlichen Worten formuliert. Ein Kunde, der nach eigenen Angaben aus Osnabrück stammt, fühlte sich vom Gestank am Pfandautomaten gestört.

Kaufland-Kunde beschwert sich: „Als würde dir ein Betrunkener ins Gesicht rülpsen“

„Einer muss es ja fragen“, beginnt er seine Beschwerde. „Warum riechen Pfandautomaten beim Einwerfen von Pfand immer so, als würde dir ein Betrunkener ins Gesicht rülpsen?“ Er will wissen: „Was sagt ihr dazu, Kaufland?“ Die Supermarkt-Kette nimmt tatsächlich Stellung - aber mehr dazu später.

Denn der typische Pfandautomaten-Duft ist wohl auch anderen Verbrauchern aufgefallen. „Bei meinem Rewe ist es auch so“, schreibt einer. Und schiebt dann - höchstwahrscheinlich voller Ironie - hinterher: „Die wollen uns vom Pfandflaschenzurückbringen abhalten. 25 Cent pro Flasche, die sie nicht auszahlen müssen.“

Andere bleiben ernster - und natürlich ist es naheliegend, woher der unangenehme Gestank kommt. „Kann ich dir sagen“, meint eine Nutzerin, „weil es viele Ferkel gibt, die Flaschen da reinwerfen, wo noch ein Rest drin ist ... und diese Siffe im Automat dann ist! Die Automaten werden täglich gereinigt, aber dazwischen werden sie wieder versifft von manch Kunden. Geil ist es auch, wenn sie Reste in den Mülleimer kippen! Frag mich echt, ob so manch einer noch normal ist?!“ Ob die Dame das alles als Kundin beobachtet hat oder selbst in einem Supermarkt arbeitet? Ihre Worte deuten eher auf letzteres hin.

Kaufland nimmt Beschwerde ernst: „Danke, dass du dich meldest“

Kaufland selbst nimmt die Geruchsbeschwerde jedenfalls ernst. „Danke, dass du dich meldest“, heißt es in der Reaktion des Supermarkt-Riesen. „Das liegt sicher daran, dass bei der Rückgabe einige Flaschen nicht verschlossen sind und sicher auch tropfen. Wir geben den Hinweis direkt weiter, damit die verantwortlichen Kollegen Maßnahmen ergreifen können. Für den unangenehmen Geruch möchten wir uns entschuldigen. Hab einen schönen Tag.“

Damit ist der Kaufland-Kunde wohl besänftigt. Er antwortet schlicht mit einem „Danke“. Und eventuell hat die Sache ja ein paar Leute dafür sensibilisiert, künftig keine Behälter mit Getränkeresten mehr abzugeben, die in den Automaten tropfen. Eine riesengroße Sauerei ergibt sich auch, wenn ein bestimmtes Getränk aufs Kassenband gelegt wird. Und apropos Pfand: Ein Paar sammelte ein Jahr lang Leergut - und machte sich dann beim Abgeben unbeliebt. (lin)