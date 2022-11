Wie viel Pfand steckt in den vier Mülltüten? Kunde verrät Betrag auf den Cent genau

In diesen vier Müllbeuteln verbergen sich Pfandflaschen - welchen Wert könnten sie wohl haben? © Screenshot Twitter @GeneralQuack_

Am Donnerstag teilte ein fleißiger Pfandsammler seine „Beute“ auf Twitter - und löste am Ende das Rätsel auf, wie viel Pfand in den vier Tüten steckte.

München - Wie viele Fußbälle passen in einen Smart? Das ist eine beliebte Denkaufgabe, die Recruiter gerne in Bewerbungsgesprächen verwenden, um das logische Denkvermögen der Anwärter zu prüfen. Interessant ist nicht unbedingt das Ergebnis, sondern vor allem der Weg dahin. Am Ende wartet beim Smart-Beispiel allerdings keine genaue Auflösung auf die Bewerber, sondern nur die Beurteilung ihres Lösungsansatzes. Anders sieht das bei einem Twitter-Beitrag vom Donnerstag aus: Wie viele Pfandflaschen passen wohl in vier Müllsäcke – und wie viel Geld könnte es dafür geben? Die Antwort steht fest.

Rätsel: Wie viele Pfandflaschen passen in diese Müllbeutel?

Pfand zu sammeln ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel. Ein Twitter-Nutzer teilte am Donnerstag ein Bild von seiner „Beute“ auf Twitter: Vier Müllsäcke voller Pfand. Recruiter würden darin wohl direkt eine Schätzaufgabe wittern: Wie viele Pfandflaschen passen in vier Müllbeutel? Für den Lösungsansatz relevant ist die Frage, ob es sich um Mehrweg- oder Einweg-Flaschen handelte. Denn für Mehrweg-Plastikflaschen gibt es 15 Cent zurück, bei Einweg-PET-Flaschen sind es 25 Cent. Waren vielleicht auch Dosen in den Beuteln, die ein kleineres Volumen als Flaschen haben?

Auflösung: Diesen Betrag erhielt der Pfandsammler zurück

Der Pfandsammler verriet am Ende auch, welchen Betrag er zurückerhalten hatte. Demnach waren 172 Einweg-Dosen und 83 Einweg-Flaschen in den Beuteln - im Gegenwert von 63,75 Euro. „Einkaufen und 50 Euro wiederbekommen. Gerne wieder!“, schrieb der Nutzer, der offenbar im Zuge seiner Pfandrückgabe gleich noch einen Einkauf getätigt hatte. Ob der Pfandsammler seine insgesamt 255 Flaschen und Dosen einzeln per Hand eingab oder an einem Pfandautomaten, der 100 Flaschen auf einmal zurücknimmt, war nicht bekannt.