Pfand-Zettel zeigt fast 3000 Bierflaschen – „Den ganzen Tag damit beschäftigt“

Von: Kai Hartwig

Mit der Abgabe von Leergut am Pfandautomaten lässt sich einiges an Geld reinholen. Ein Tankstellenmitarbeiter kam bei der Annahme nun kaum hinterher.

München – Wer in den Supermarkt oder Discounter geht, gibt dort in der Regel Geld aus. Doch man kann auch einen gewissen Betrag wieder reinholen – wenn den Pfandautomaten mit Leergut füttert. Für Flaschen und Dosen gibt es hier eine Gutschrift, die der Automat in Form eines Pfandbons wieder ausspuckt. An der Kasse wird der entsprechende Betrag dann an den Kunden oder die Kundin ausbezahlt.

Nicht immer sind die Mitarbeiter im Einzelhandel darüber begeistert. Ein Pfand-Paar kassierte jüngst an einem Tag 1358 Euro, bis der Supermarkt-Chef „die Schnauze voll“ hatte. Derweil staute ein Mann jahrelang Leergut an – und flog dann bei der Pfandabgabe bei Kaufland mit „Hausverbot“ raus. Solch drastische Maßnahmen wurden in einem aktuellen Fall offenbar nicht ergriffen. Die Ausbeute am Pfandautomaten war allerdings ebenfalls beträchtlich.

Pfand-Zettel zeigt weit über 2000 Bierflaschen – „Den ganzen Tag damit beschäftigt“

Auf Twitter veröffentlichte ein User den Schnappschuss eines Pfand-Zettels. Der zeigte eine schier unendliche Liste an Leergut. Der User schrieb zu seinem Tweet: „Gerade die Leergut-Abrechnung für den gestrigen Sonntag gemacht. Wie man sieht, wurden allein über 2000 einzelne Bierflaschen zurückgebracht, welche alle auf diesem kurzen Band landen.“ Ein zweites Foto zeigte ein Laufbandsystem, offenbar die Rückseite eines Pfandautomaten. „Eine Person ist den ganzen Tag damit beschäftigt, das Band freizuräumen“, so der Verfasser des Tweets.

In der Kommentarspalte ergänzte er zudem Einzelheiten zu seinem Arbeitsplatz: „Wir sind eine kleine Tankstelle mit ca. 100m² Verkaufsfläche.“ Wo genau sich diese befindet, wurde aus dem Tweet nicht gänzlich klar. Aufgrund der Marken auf den Bierkästen ist aber davon auszugehen, dass es sich um eine Tankstelle in Bayern handeln dürfte.

Dort waren offenbar an nur einem Tag zahlreiche Pfandflaschen und -dosen abgegeben worden. Und hatten dem Personal reichlich Arbeit beschert. Insgesamt zeigte der Pfandzettel (zumindest der gezeigte Ausschnitt) einen Auszahlungsbetrag von 565,05 Euro an. Dieser verteilte sich auf über 140 abgegebene Getränkekästen sowie deutlich über 2700 einzelne Bierflaschen. Der Tankstellenmitarbeiter hatte mit seinen „über 2000 einzelnen Bierflaschen“ auf Twitter also fast noch etwas tiefgestapelt. Die Menge der einzeln abgegebenen Bierflaschen ging vielmehr in Richtung 3000 Stück. Kein Wunder also, dass ein Mitarbeiter das überschaubar große Laufband ununterbrochen freiräumen musste.

„Kleine Tankstelle“ macht rekordverdächtige Pfand-Ausbeute – „Wo lagert man bitte so viel Leergut?“

Die Reaktionen der Twitter-User auf die rekordverdächtige Pfand-Ausbeute an der „kleinen Tankstelle“ waren entsprechend ungläubig. „Wo lagert man bitte so viel Leergut?“, wollte eine Nutzerin wissen. „Das ist echt der Wahnsinn“, meinte eine weitere. „Wow, vui Hoiz“, pflichtete ein User in bayerischem Dialekt bei.

Trotz begrenzter Kapazitäten der Tankstelle hatte diese ihren Kundinnen und Kunden die Abgabe von Leergut dennoch nicht verwehrt. Was man den Mitarbeitern dort an besagtem Sonntag allerdings auch nicht gerade hätte krumm nehmen können. Denn es gab auch immer wieder Berichte über Fälle im Supermarkt oder Discounter, wo die Annahme von Pfandflaschen und -dosen teils verwehrt wurde. Ein Experte erklärte dazu kürzlich, was viele über Leergut-Annahme nicht wissen.