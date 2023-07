Pfandbon erhalten – wie der Pfandautomat im Supermarkt funktioniert und welche Leergut-Unterschiede es gibt

Von: Kai Hartwig

Wer sein Leergut zurück zum Supermarkt oder Discounter bringt, bekommt am Automaten einen Pfandbon. Einige Dinge gilt es aber zu beachten.

München – Regelmäßig steht für Verbraucher der Einkauf im Supermarkt oder Discounter an. Dann haben sie oft auch ein paar leere Flaschen, Dosen oder Gläser angesammelt, auf die beim Kauf des Produkts zuvor Pfand erhoben wurde. Den da bezahlten Pfandbetrag kann man sich am Pfandautomaten wiederholen – indem man Einweg- und Mehrweg-Leergut dort hineinschiebt und der Automat am Ende einen Pfandbon ausspuckt.

So bekommen Sie Ihren Pfandbon am Pfandautomaten im Supermarkt oder Discounter

Doch wie funktioniert das? Ganz einfach: In Supermärkten und Discountern stehen in den Filialen Pfandautomaten, die Leergut über eine kleine Öffnung durch ein Laufband einziehen und scannen. Kunden können so alle leeren Flaschen, Dosen oder Gläser, die sie zu Hause angesammelt haben, in den Pfandautomaten schieben. Der zählt mit, wie viele Stücke an Leergut hineingeschoben wurden, was während des Vorgangs auf einem Display angezeigt wird. Hier sieht man auch, welche verschiedenen Pfandbeträge auf die einzelnen Dosen, Flaschen oder Gläser erhoben wurden.

Am Ende können Supermarktkunden durch das Drücken einer Taste ihren Pfandbon ausdrucken. In vielen Filialen von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. kann der Betrag auf dem Pfandbon aber auch für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Ein Pfandautomat druckt einen Pfandbon aus. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Welche Pfandbeträge gibt es, wenn man Leergut in den Automaten schiebt?

In Deutschland gibt es Einwegpfand und Mehrwegpfand. Je nachdem, unter welches System eine Flasche, Dose oder ein Glas fällt, ist der Pfandbetrag unterschiedlich hoch:

Leergut Pfand Mehrweg-Bierflasche aus Glas (alle Größen) 8 Cent Mehrweg-Bierflasche mit Bügelverschluss 15 Cent Mehrweg-Mineralwasserflasche (Glas oder PET) 15 Cent (in Ausnahmefällen auch 25 Cent) Mehrwegflaschen für Saft oder Softdrinks 15 Cent manche 1,0-Liter-Weinflaschen 2 oder 3 Cent alle Einwegflaschen und –dosen 25 Cent Quelle: mehrweg.org

Leergut zum Pfandautomaten bringen: Das ist der Unterschied zwischen Einweg und Mehrweg

Bundesweit organisiert die Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) das Einwegpfandsystem. Das Einwegpfand wurde am 1. Januar 2003 in ganz Deutschland eingeführt. Einweg-Leergut ist daran zu erkennen, dass sich die DPG-Kennzeichnung auf den Dosen oder Flaschen befindet. Hier bekommt der Kunde pro Stück Einweg-Leergut einen Betrag von 25 Cent auf dem Pfandbon gutgeschrieben.

In Deutschland wird bei pfandpflichtigem Leergut zwischen Einweg und Mehrweg unterschieden. Flaschen, Dosen oder Gläser sind mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet. © Montage: IPPEN.MEDIA/Daniel Bockwoldt/dpa/Arbeitskreis Mehrweg GbR/Steinach/Imago

Zudem gibt es Leergut, das unter das Mehrwegsystem fällt. Das Symbol hierfür unterscheidet sich vom Einweg-Logo, auch der Auszahlungsbetrag auf dem Pfandbon ist geringer: Er liegt zumeist bei 8 oder 15 Cent, einige Weinflaschen bringen 2 oder 3 Cent ein. Die Mehrwegflaschen gelten allgemein als umweltfreundlicher und nachhaltiger, da sie nach Rückgabe und Säuberung erneut genutzt werden können.

Die Unterscheidung zwischen Mehrweg und Einweg fällt vielen Bundesbürger offenbar nicht leicht. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag des Arbeitskreises Mehrweg hatte 2014 ergeben, dass Begriffe wie Pfandflasche und Mehrwegflasche von knapp der Hälfte der Befragten gleich gesetzt wurden.

Den Unterschied zwischen Einweg- und Mehrweg-Leergut zu erkennen, fällt laut einer Umfrage nicht allen Bundesbürgern leicht. © Montage: IPPEN.MEDIA/Arbeitskreis Mehrweg GbR/Imago

Pfandbon im Supermarkt oder Discounter: Nimmt jeder Pfandautomat alle Flaschen und Dosen an?

Wer sein angesammeltes Leergut in einem Supermarkt oder Discounter abgeben will, kann nicht alle Flaschen und Dosen in jeden Pfandautomaten schieben. Gerade in Filialen der Discounter wie Aldi, Lidl, Penny oder Netto werden oft nicht alle Mehrweg-Flaschen oder -Dosen angenommen.

Während es bei Leergut mit dem Einweg-Symbol in der Regel keine Schwierigkeiten gibt, werden Mehrweg-Flaschen (z.B. Bierflaschen aus Glas, Limonadenflaschen aus Plastik oder Glas) bei Aldi und Co. häufig nicht akzeptiert und fehlen auf dem Pfandbon. Verbraucherschützer raten dennoch: „Die Rücknahmepflicht ist im Verpackungsgesetz klar geregelt und sie gilt auch für Leergut, das ein Automat vielleicht ablehnt.“

Abgabe des Pfandbons an der Supermarktkasse vergessen – kann er ablaufen und ungültig werden?

Ab und an dürften Verbraucher vor dem Problem stehen, dass sie den am Pfandautomaten ausgedruckten Pfandbon an der Kasse vergessen haben. Wer den Bon nicht abgibt, kann unter Umständen Pech haben: Nach einiger Zeit verliert der Pfandbon seine Gültigkeit und kann nicht mehr eingelöst werden. Allerdings liegt die Verjährungsfrist laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bei drei Jahren – wie auch bei Gutscheinen. Zudem beginnt die Frist beginnt erst mit Ende des Jahres, in dem man den Pfandbon am Automaten gezogen hat.

Pfandbon: Gibt es eine Maximalmenge an Leergut, die Automaten im Supermarkt oder Discounter annehmen?

Kunden treffen im Supermarkt oder Discounter immer wieder auf Menschen, die durch extrem viel Leergut auf einen XXL-Pfandbon kommen. Dabei haben auch die Pfandautomaten ihre Grenzen: Eine Softwareeinstellung an den Geräten sorgt dafür, dass ab einer gewissen Menge ein Pfandbon automatisch gedruckt und ausgeworfen wird. (kh)