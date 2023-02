Supermarkt-Kunde zeigt Kassenband-Foto mit Pfandbon: „Deutscher wird‘s heute nicht mehr“

Von: Momir Takac

Typisch deutsch oder richtig? Eine Szene an der Kasse amüsierte einen Supermarkt-Kunden. © twitter.com/screenshot

Ein Supermarkt-Kunde amüsiert sich über das Verhalten einer Person an der Kasse. Doch was witzig zu sein scheint, ist vorbildlich.

München - Der Einkauf muss nicht immer die üblich öde Routine sein. Im Supermarkt kann man auch allerhand erleben: Lustiges, Ungewöhnliches, Verrücktes, aber auch Ekliges. Klassiker sind amüsante Vertipper bei Angebotsschildern, wie in einem Edeka entdeckt, oder zweifelhafte, weil unrealistische, Angebote für Produkte.

Supermarkt-Kunde bezeichnet Verhalten an Kasse als typisch deutsch

Ein Kunde hat jetzt auch einen unterhaltsamen Einkauf erlebt - durch eine Begebenheit an der Kasse. Davon erzählt er bei Twitter. Auf dem Foto sieht man das Förderband einer Kasse, mit Lebensmitteln und Warentrennern. Daneben steht eine Person, die einen Pfandbon in der Hand hält. Was den User amüsiert? „Eine leere Fläche zwischen zwei Warentrennern für den Pfandbon, den man aber gleichzeitig nicht aufs Band legen möchte. Deutscher wird’s heute nicht mehr“, schreibt er.

Spöttisch ergänzt er: „Um auf Nummer sicher zu gehen, hab ich ganz bewusst rund zwei Meter Abstand auf dem Kassenband zum Vordermann gelassen! Nicht, dass noch was durcheinander kommt!“ Interessant ist, wie andere Menschen auf den Beitrag reagieren. Sie finden das Verhalten nämlich nicht so abwegig und witzig, wie der Verfasser des Tweets. Für Empörung im Netz sorgte das rücksichtslose Verhalten eines Lidl-Kunden.

Supermarkt-Kunde macht sich über Verhalten an Kasse lustig - erhält im Netz aber Gegenwind

„Dafür das Smartphone auspacken, Foto machen und ins Internet stellen: Deutscher wird es heute nicht“, kritisiert einer dessen Verhalten. Beachtlicher sind allerdings weitere Antworten, die der Person auf dem Foto ein absolut korrektes Verhalten attestieren. „Als Kassiererin finde ich das sehr gut. Ich fange sonst an, den nächsten Kunden zu kassieren. Bitte auch keine einzelnen Pfandbons aufs Band legen. Die rutschen oft unter die Kasse und das ist immer ätzend, die da rauszuholen“, entgegnet eine Frau vom Fach.

Im Video: So lange sind Pfandbons in Supermärkten wirklich gültig

Ein anderer User, „der mal an der Kasse gearbeitet“ hat, nennt es „keine schlechte Idee, den in der Hand zu behalten“, da Pfandzettel manchmal vom Kassenband geschluckt werden. Ein Supermarkt-Kunde ergänzte, dass er das mit den Trennern auch schon so gemacht habe, „wenn ich nur eine Kiste auf dem Boden hatte.“ Das würde Kassierer daran hindern, schnell die Waren vom nachfolgenden Kunden zu scannen. Alles andere als schnell geht es vielerorts in den Niederlanden zu. Dort wurden in vielen Supermärkten extra langsame Kassen installiert. (mt)