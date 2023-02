„Wie viel Euro ist das an Pfand?“: Mann zeigt Raum voller Flaschen - und verrät Betrag auf den Cent genau

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Ein Twitter-Nutzer teilt sein angesammeltes Leergut und lässt Twitter den Gesamtwert raten. Wenig später verrät er den Betrag auf dem Pfandbon.

Krefeld – Wer kennt es nicht: Die Pfandflaschen stapeln sich in der Ecke, bis man sich endlich aufrafft und die Kisten und Säcke voll Pfand im Getränkemarkt abgibt. Nicht selten stehen dann zwei- bis dreistellige Beträge auf dem Pfandbon. Das war auch bei einem Twitter-Nutzer der Fall. Er ließ Twitter raten, wieviel Geld er an Pfand lagerte – und verrät den Endbetrag.

Twitter-Nutzer lässt raten: „Wie viel Euro ist das an Pfand?“

Der Nutzer teilte am Donnerstag ein Foto eines Raums, indem Pfandkästen und Plastiksäcke mit Pfandflaschen gestapelt sind. Zusehen sind neun volle Kästen und mindestens drei Tüten mit Leergut. „Wie viel Euro ist das an Pfand?“, ließ er die Twitter-Nutzer raten.

Twitter-Reaktionen bleiben nicht aus: „Zu wenig um in den Ruhestand zu gehen“

In den Kommentaren des Tweets wurde fleißig geraten, wie hoch der Betrag am Ende sein wird. Ein Nutzer wirft ein, dass der Betrag abhängig von der Leergutstelle unterschiedlich ausfallen könne. Eine präzise Schätzung kommt von einem anderen Nutzer: „Die Kästen sind 30,78 Euro.“ Weitere Kommentare befürchten einen erschreckend geringen Endbetrag. „Zu wenig, um in den Ruhestand zu gehen“, witzelt ein Twitter-Nutzer. Nach seinem Besuch des Getränkemarkts teilt er in den Kommentaren ein Bild von dem Bildschirm des Leergutautomaten: „Sind genau 88,16 Euro. Die Säcke haben einiges ausgemacht“. Das Abgeben des Leerguts hat sich also gelohnt.

Hohe Beträge auf Pfandbons kommen häufig zusammen. Unter einem Facebook-Post über solche Beträge, erzählte ein Nutzer, wie er mit seiner Lebensgefährtin innerhalb eines Jahres Pfand im Wert von 1358,31 Euro gesammelt. In nur wenigen Stunden haben sie das ganze Leergut bei zwei Annahmestellen abgegeben. (hk)