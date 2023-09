Krankenversicherung „stalkt“ Instagram-Star und schickt neue Karte mit üblem Foto – „Sag mal, brennt ihr?“

Von: Julia Volkenand

Was für ein Foto! Dieses Bild ziert nun die Versicherungskarte von Malte Zierden. © Screenshot Instagram

Darf eine Versicherung das? Influencer Malte Zierden war beim Anblick seiner neuen Versicherungskarte zunächst ziemlich verblüfft.

Hamburg – Was Influencer Malte Zierden (30) in seinem Briefkasten entdeckte, schockierte ihn derartig, dass er sich sofort an seine Instagram-Follower wandte. In dem Video sitzt Zierden auf seinem Sofa und öffnet einen Brief: „Ich habe gerade Post bekommen, ich glaub’ das langsam nicht mehr.“ Doch was steckt denn so erschütterndes in dem Schreiben, das den Instagram-Star so aus der Fassung bringt.

Die Erklärung folgt sogleich. Er habe sich neulich ausgesperrt und – sehr lösungsorientiert – ein Online-Tutorial zurate gezogen, um zu lernen, wie man eine Tür aufknacken könne. Dafür habe er seine Versicherungskarte benutzt und diese in den Türspalt geschoben. Keine gute Idee, denn die Karte überlebte dieses Abenteuer nicht. Natürlich veröffentlichte er das Missgeschick in seinen Insta-Storys.

Krankenversicherung reagiert auf Insta-Story von Malte Zierden: „Tief durchatmen“

Seine Versicherung habe ihn daraufhin „online gestalkt“, sagt der Influencer. An dieser Stelle blendet er den Screenshot einer Nachricht ein, in der seine Krankenversicherung (die DAK) auf seinen Hilferuf reagierte. „Einmal tief durchatmen, alles halb so schlimm“, versichert ihm ein Servicemitarbeiter darin. „Wir haben deine Story gesehen und direkt eine neue Karte in Auftrag gegeben“, verspricht er weiter. Irgendwie praktisch, wenn man nicht mal mehr die Hotline anrufen muss. Aber auch ein bisschen unheimlich, wenn die eigene Versicherung einem auf Instagram folgt. Das fand wohl auch Malte Zierden.

Nun sei endlich die neue Karte da, berichtet er etwas fassungslos und hält die Karte empört ins Bild. Auf den ersten Blick eine ganz normale Karte, seine Daten hat der Influencer natürlich geschwärzt. Beim zweiten Blick fällt einem aber das unvorteilhafte Foto auf, das das Kärtchen sagen wir mal ziert. Denn darauf sieht Zierden alles andere als gesund aus. Zwei schwarz umrandete Augen hat er auf dem Porträt, dicke Blutergüsse auf beiden Seiten. „Das ist ein Bild von mir aus dem Krankenhaus“, erklärt er. „Sag mal, brennt ihr?“, fragt er sich außerdem – wohl verständlicherweise.

„Sag mal brennt ihr?“ Influencer bekommt fieses Foto auf Versicherungskarte geschickt

Doch kann Zierden das ganze auch mit Humor nehmen, denn neben dem Video schreibt er recht versöhnlich: „Ich sterbe vor Lachen.“ Die Situation kann dann aber auch noch aufgeklärt werden. Die Versicherung hat nicht etwa einfach ein Foto von seinem Instagram-Account für die Karte geklaut. „Ich wurde hintergangen“, gesteht Zierden in den Kommentaren. Seine Freundin Phia habe der Versicherung das schlimme Bild für die neue Karte heimlich zukommen lassen – wohl als Scherz.

Fans feiern die Aktion: „Deine Krankenkasse ist wie so ein brüderlicher Onkel, der sich um dich sorgt und kümmert, aber gleichzeitig auch ärgert wie ein älterer Bruder.“ „Die zahlen so viel Geld für dich, ich würde mir diesen Lacher auch genehmigen“, freut sich ein User über den Post. Blutspende-Bayern ist direkt ein bisschen neidisch und lamentiert: „Mega!!! Leider sind unsere Ausweise ohne Foto.“

Zu sehr dürfte sich Zierden nicht über den Prank geärgert haben, schließlich hat er sich auch schon den ein oder anderen Scherz erlaubt.