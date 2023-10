Lidl-Kunde tobt beim Anblick von Pizza-Angebot – „Einfach nur noch erbärmlich“

Von: Sandra Sporer

Ein Angebot auf eine Mini-Pizza-Packung ließ einen Lidl-Kunden toben. Denn den Rabatt bekommt man nur mit der Lidl-Plus-App. © Screenshot/Reddit

Mit Angeboten lässt sich gut Geld sparen. Dass man den günstigeren Preis nur durch die Lidl-App bekommt, verärgerte einen Kunden deshalb sehr.

München – Schon seit Monaten müssen sich Kunden damit abfinden, an der Supermarktkasse mehr zu zahlen. Denn Lebensmittel werden momentan immer teurer. Mit ein paar Tricks kann man beim Einkaufen jedoch immerhin etwas günstiger davonkommen. Unter anderem, indem man Produkte im Angebot kauft. Lidl macht einige davon jedoch nur verfügbar, wenn man die Lidl Plus App nutzt. Das verärgerte einen Kunden dermaßen, dass er seiner Wut auf Reddit Luft machte.

Lidl-Kunde wütend über Pizza-Angebot: Den günstigeren Preis gibt es nur mit App

In dem Forums-Thread r/schrumpflation postete er ein Bild aus dem Lidl-Prospekt. Darauf zu sehen ist eine Packung Wagner Piccolinis, auf die es 36 Prozent Rabatt geben soll – 2,22 statt 3,49 Euro. Das Angebot kann aber nur nutzen, wer die Lidl Plus App hat. Dass der Discounter seine App so bewirbt, findet der Kunde „einfach nur noch erbärmlich“.

Aber nicht allein das erzürnt den Mann. Schon der Ausgangspreis ist für ihn Stein des Anstoßes. Er bezeichnet ihn als „Wucher“, denn die Mini-Pizzen habe er „vor nichtmal ein bis zwei Monaten im Angebot (ohne App) bei anderen Märkten für circa 1,80 bis 1,90 Euro gesehen.“

Pizza-Angebot nur mit App: Viele andere sind von dieser Strategie des Marktes ebenfalls nicht begeistert

In den Kommentaren unter dem Post können viele seinen Ärger nachvollziehen. Ein Nutzer hält von den App-Angeboten ebenfalls nichts und boykottiert sie konsequent. Er schreibt: Mittlerweile muss ich sagen: alle „Angebote“, die an die App gebunden sind, kaufe ich konsequenterweise gar nicht.

„Mir gehts langsam auf den Geist, dass ich für einen halbwegs normalen Preis die App brauche, während die Konzerne wieder Millionengewinne machen“, beschwert sich ein anderer. Er erwähnt, dass ihn dieser Umstand unter anderem auch deswegen so stört, weil man durch die App schließlich seine persönlichen Daten und das Kaufverhalten für den Konzern abrufbar macht. Daten, die für die Unternehmen enorm viel Wert sind. Der Kunde selbst bekommt dafür jedoch lediglich „ein paar Cent Ersparnisse“.

Einige halten jedoch dagegen. So lautet etwa ein Kommentar: „Im Ausland ist so etwas mit Kundenkarten seit länger als einem Jahrzehnt üblich.“ Ein anderer Nutzer nennt ein konkreteres Beispiel: „Ich glaube Costco (?) in den USA hat so ein Abo-Modell. Scheinen alle ganz zufrieden zu sein damit.“

Wer wirklich sparen will, muss eventuell sein Kaufverhalten ändern. Denn auch Wochentag und Uhrzeit spielen bei Angeboten eine Rolle. (sp)