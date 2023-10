Polizei-Verkehrskontrolle: Welche Rechte Autofahrer haben – und was sie besser sein lassen

Von: Kai Hartwig

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa

Wenn die Polizei ein Auto anhält, darf sie den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Einige Maßnahmen sind grundsätzlich erlaubt – andere nicht ohne Weiteres.

München – In Sachen Führerschein mussten kürzlich einige Altersgruppen Änderungen beachten. Nicht alle Autofahrer sind seit Erlangen der Fahrerlaubnis schon in eine Verkehrskontrolle geraten. Doch einige hat es schon erwischt – sie wurden von der Polizei herausgewunken und kontrolliert. Vermutlich fragt sich der ein oder andere Verkehrsteilnehmer in einer solchen Situation, wie er oder sie sich am besten verhalten soll. Denn auch die Polizei muss sich bei einer Verkehrskontrolle an gewisse Regeln halten und hat nicht zwingend das Recht, jede Maßnahme zu ergreifen, wie ein Experte erklärt.

Polizei darf bei allgemeiner Verkehrskontrolle Fahrer und Auto nicht zwingend durchsuchen

So darf die Polizei, wenn sie ein Auto anhält, nicht ohne Weiteres eine Durchsuchung des Fahrzeuginneren oder der Person durchführen. Dies ist nur dann erlaubt, wenn gewisse Faktoren zutreffen, bekräftigt Steffen Klug, Verkehrsrechtsexperte bei freem. „Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle darf die Polizei das Fahrzeug nicht durchsuchen“, so der auf Verkehrsrecht spezialisiert Rechtsanwalt gegenüber IPPEN.MEDIA. Allerdings darf „bei einem Tatverdächtigen das Fahrzeug und die Person zum Auffinden von Beweismitteln durchsucht werden“, ergänzt Klug.

Zudem ist es der Polizei erlaubt, „andere Personen und deren Fahrzeuge“ zu durchsuchen. In diesem Fall müssen aber „Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Durchsuchung zum Auffinden des Tatverdächtigen oder von Beweismittel führen kann“, erläutert der Verkehrsrechtsexperte. Und fügt hinzu: „Die Durchsuchung muss von einem Richter angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug kann dies auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Außerdem dürfen Personen und Sachen zum Zwecke der Gefahrenabwehr durchsucht werden.“

Allgemeine Verkehrskontrolle: Autofahrer können nachträglich gegen Durchsuchung vorgehen

Vermutlich fühlen sich Autofahrer, die persönlich sowie deren Fahrzeug einer solchen Durchsuchung unterzogen wird, mitunter ungerecht behandelt. Grundsätzlich können sie bei einer Verkehrskontrolle auf ihr Recht bestehen, dass ihr Auto nicht genauer inspiziert wird. „Natürlich kann man die Durchsuchung immer verweigern“, sagt Rechtsanwalt Klug im Gespräch mit IPPEN.MEDIA: „Die Durchsuchung wird dann gegen den Willen des Betroffenen durchgeführt.“

Möglicherweise hat nicht jeder Autofahrer den Mut, während einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Einspruch gegen den Umfang der polizeilichen Maßnahme einzulegen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nachträglich gegen eine Durchsuchung während einer Verkehrskontrolle rechtlich vorzugehen. „Nach Abschluss der Maßnahme kann der Betroffene die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung gerichtlich überprüfen lassen“, so der Experte: „Gegebenenfalls kann er Schadenersatz verlangen.“

Verkehrskontrolle der Polizei: Autofahrer müssen nicht ins Röhrchen pusten

Das berühmte Pusten ins Röhrchen beim Atemalkoholtest dürfen Autofahrer derweil verweigern. Um eine anschließende Blutentnahme kommt man allerdings im Zweifel nicht herum, sollte die Polizei den Verdacht hegen, der Fahrer oder die Fahrerin habe (zu viel) Alkohol getrunken. Der Bluttest kann nach Angaben von Klug unter bestimmten Voraussetzungen angeordnet werden.

„Obwohl Sie das Recht haben, bestimmte Tests zu verweigern, kann dies dazu führen, dass Sie zur Blutentnahme mitgenommen werden. Dies kann dann auch gegen Ihren Willen erfolgen. Es ist oft besser, bei den Tests kooperativ zu sein, es sei denn, Sie haben einen guten Grund, sie abzulehnen“, rät der auf Verkehrsrecht spezialisierte Rechtsanwalt.

Experte rät zu Kooperation und respektvollem Umgang mit der Polizei – „Kann Situation entschärfen“

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle dürfen Polizeibeamte immer ein Auto anhalten und den Fahrer dazu auffordern, das Fahrzeug zu verlassen. Auch das Vorzeigen von Ausweis, Führerschein und Fahrzeugschein kann die Polizei laut Klug jederzeit von der Person hinter dem Steuer verlangen. Eine polizeiliche Kontrolle der notwendigen Sicherheitsausrüstung wie Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste sowie Überprüfung der HU-Plakette, der Profiltiefe der Reifen (die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm bei Pkw) ist immer gestattet.

Der Verkehrsrechtsexperte gibt Autofahrern, die in eine Verkehrskontrolle geraten, aber einen guten Rat: „Unabhängig von der Situation ist es wichtig, ruhig und respektvoll gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu bleiben. Dies kann dazu beitragen, die Situation zu entschärfen und Missverständnisse zu vermeiden.“

Man solle nicht zögern, der Polizei Fragen zu stellen, wenn man bezüglich eigener Rechte und Pflichten bei einer Verkehrskontrolle unsicher ist. Glauben Autofahrer, dass die eigenen Rechte möglicherweise verletzt wurden oder wirft die Polizei ihnen ein Vergehen vor, sollte eine Anwältin oder ein Anwalt konsultiert werden. Derweil sorgte kürzlich eine fingierte Verkehrskontrolle durch einen Berliner Polizisten für Aufsehen – ihm wurde sogar Raub vorgeworfen. (kh)