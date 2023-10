Aldi-Kunde kauft Zitronen – und traut seinen Augen kaum: „Ist mir auch noch nicht passiert“

Von: Vivian Werg

Sauer macht bekanntlich lustig. Jetzt bescherte ein Netz Zitronen vom Discounter einem Kunden ein erfreuliches Kauferlebnis – auf Reddit sorgte es für Erheiterung.

Berlin – Einkäufe in Supermärkten und Discountern können hin und wieder für eine Überraschung sorgen. So sorgte ein unglaublicher Preis an der Lidl-Supermarktkasse für Erheiterung. Ein Netto-Kunde hingegen war über seine Entdeckung im Kassenbereich alles andere als erfreut und beschwerte sich kürzlich auf „X“ (ehemals Twitter).

Jetzt staunte ein Aldi-Kunde nicht schlecht, als er seine gekauften Zitronen zu Hause nachwog: Ein Netz voller Zitronen brachte einiges mehr auf die Waage als auf dem Etikett angegeben. Diese positive Erfahrung teilte er direkt mit der Reddit-Community. Diese amüsierten sich und spekulierten über die Gründe für das unerwartete Extra.

Aldi-Kunde bekommt mehr als erwartet – Reddit-User liefern Erklärung

„Gestern bei Aldi gekauft. Sowas ist mir auch noch nicht passiert“, schreibt der Kunde. Das gepostete Bild zeigt das Netz Zitronen auf einer Waage. Laut dem Etikett sollen es 500 Gramm sein. Die Waage zeigt aber deutlich mehr an – und zwar 819 Gramm. Für die zusätzlichen 319 Gramm mehr, haben einige User eine scheinbar einfache Erklärung, andere wiederum witzeln:

„Verliert halt Gewicht über die Zeit“.

„Die meinen ohne die Schale“.

„Saures gibt es immer mehr als genug“.

„Das ist ein sehr solides Netz“.

„Entweder wurden fälschlicherweise ein paar zu viele ins Netz gepackt, oder das Netz besteht aus dem dichtesten Kunststoff, den ich je gesehen habe“.

„Einlegware. Wenn der Saft abgegossen wurde, bleiben 500 g übrig“.

Andere User berichten von einer ähnlichen Erfahrung: „Gerade mal meine frisch gekauften Gemüsezwiebeln gewogen. 900 Gramm statt wie angegeben 750 Gramm. Nice“, heißt es. „Bei Brokkoli passiert das auch gerne mal“, schreibt ein anderer.

In sozialen Netzwerken machen jedoch mehr „Shrinkflationen“ die Runde

In sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter berichteten einige Kunden in der Vergangenheit eher vom Gegenteiligen. In der derzeitigen Inflation entdeckten sie immer häufiger Fälle der sogenannten „Shrinkflation“ (oder auch zu Deutsch: „Schrumpflation“). Das Phänomen, bei dem Hersteller, wie die Verbraucherzentrale Hamburg schreibt, versteckte Preiserhöhungen vornehmen, indem sie bei einem gleichbleibenden Preis, einfach den Inhalt ihrer Produkte reduzieren.

So sorgte das Nachwiegen eines Edeka-Lachses für eine böse Überraschung. Bei einer Netto-Kundin wiederum machte eine Linsen-Packung sie sprachlos. Verbraucherschützer warnten aber auch vor schlechterer Lebensmittelqualität bei steigenden Preisen. Bei der sogenannten „Skimpflation“ spart demnach die Lebensmittelindustrie an wertvollen Zutaten und verdoppelt dadurch ihre Gewinnmarge. (Vivian Werg)