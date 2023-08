„Komm rein, du...“: Paket-Empfänger hinterlässt unmissverständliche Zettel-Botschaft für Amazon-Boten

Von: Karolin Schäfer

Meist läuft alles problemlos bei der Paketzustellung. Doch weil ein Amazon-Bote offenbar den Eingang nicht findet, lässt sich ein Anwohner etwas besonderes einfallen.

Berlin – Immer wieder kommt es zu Problemen bei der Zustellung von Sendungen. So wählte etwa ein Amazon-Bote einen verrückten Ablageort für ein Paket aus. Damit die Zusteller künftig das Haus nicht mehr verfehlen, hinterließ ein Amazon-Kunde jetzt eine besonders eindeutige Botschaft an der Haustür.

Anwohner hinterlässt Zettel-Botschaft für Amazon-Bote: „Gib mir meine Bestellung“

Die Nachricht des Anwohners wurde auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ veröffentlicht. Ein Passant habe den Zettel im Berliner Stadtteil Lichtenberg entdeckt und an die Seite weitergeleitet. „Amazon, komm rein du A****loch*“, prangerte in Großbuchstaben der offensichtlich verärgerte Empfänger an. „Gib mir meine Bestellung“, ging es weiter.

Darunter klebte eine weitere Botschaft mit der Zahl „34“ – vermutlich die Hausnummer des Empfängers. Was es damit genau auf sich hat, ist nicht bekannt. Die Zettel erwecken zumindest den Eindruck, dass der Amazon-Bote in der Vergangenheit die Eingangstür nicht gefunden hat und der Empfänger wohl leer aus ging. Hin und wieder kommt es auch vor, dass Amazon-Boten das Päckchen einfach vor der Haustür ablegen und diese dann gestohlen werden.

Zettel-Botschaft für Paketzusteller: „Da bringt Amazon doch glatt noch n Stück Kuchen mit“

Bei Instagram sorgte der Zettel aus der Hauptstadt jedenfalls für zahlreiche Reaktionen. „Wer kann so netten Einladungen widerstehen?“, scherzte ein Nutzer. „Eher Kontraproduktiv“, stellte ein anderer fest. „Na da bringt Amazon doch glatt noch n Stück Kuchen mit bei der freundlichen Einladung“, kommentierte ein weiter.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Amazon-Bote künftig den Eingang findet und das Paket zustellen kann – beim nächsten Mal dann hoffentlich mit einer freundlicheren Botschaft an der Tür. Aber auch bei anderen Paketzustellern erleben Empfänger kuriose Überraschungen. Zuletzt hinterließ ein DHL-Bote ein Paket in zerfleddertem Zustand mit einem „Danke schön“-Zettel. (kas)