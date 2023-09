„Keep cool and Kanzler on“: Rewe nutzt Augenklappen-Bild von Scholz für eigene Werbung

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Eine neue Werbekampagne bei Rewe sorgt für Aufsehen. Darin nutzt der Konzern das Augenklappen-Bild des Kanzlers für ein eigenes Marken-Produkt.

München – Für sehr unterschiedliche Reaktionen sorgt eine satirisch angehauchte Kampagne der Supermarkt-Kette Rewe, die auf Instagram gepostet wurde. Dabei nimmt das Unternehmen Bezug auf Bundeskanzlers, Olaf Scholz, der sich nach einer Sportverletzung zurückmeldete. Einige Rewe Kunden sind belustigt, andere jedoch zeigen sich verärgert.

Nach Sturz beim Joggen: Olaf Scholz postet Bild mit Augenklappe

Der Bundeskanzler hatte sich beim Joggen Verletzungen zugezogen. Nach einem Sturz am Samstag postete er ein Foto in den sozialen Medien, unter anderem auf Instagram und X, ehemals Twitter. Dabei zeigt er sich mit Schürfwunden auf der linken Seite des Gesichts, sowie mit einer schwarzen Augenklappe, die das linke Auge bedeckt. Unter dem Post schreibt der Regierungschef: „Wer den Schaden hat … bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“

„Keep cool and Kanzler on“: Rewe-Kampagne nutzt Post von Scholz für Werbung

Dieses Bild greift Rewe auf und nutzt es als Kampagne für Erbsen der Eigenmarke „ja!“. Dabei ist das Bild des Kanzlers zu sehen, darüber steht geschrieben „Keep cool and kanzler on“. In den Händen trägt Scholz darauf eine Packung Erbsen, was auf das Kühlen von Verletzungen mit Tiefkühlprodukten anspielt. In der Beschreibung wünscht die Supermarkt-Kette dem Bundeskanzler Gute Besserung: „GuBe geht raus ans Kanzleramt. Richtige Kühlung ist das A und O!“

Viele Instagram-Nutzer amüsieren sich unter dem Post. So schreibt einer: „Ich dachte immer ein kaltes Steak hilft … aber Erbsen – noch nie gehört, wie viele muss man denn nehmen?“ Ein anderer kommentiert: „Aber sein Auge ist doch verdeckt. Soll man da wirklich kühlen?“ Doch nicht alle finden den Post zum Lachen. „Ihr habt euch unsympathisch gemacht, nie wieder gehe ich zu Rewe“, erklärt ein anderer Nutzer. Wieder ein anderer vermutet einen Angriff auf die Seite von Rewe: „Wurde denn ihr Account gehackt?“, fragt sich dieser. Eine Userin nimmt den Post mit Scholz und Augenklappe als Anlass, ihrem Ärger Luft zu machen: „So muss ich wohl demnächst auch durch den REWE gehen. Dann sehe ich nicht, wie leer und unaufgeräumt die Regale sind.“

Auch Ikea schaltet nach Scholz‘ Sturz einen Werbegag

Doch nicht nur Rewe reagiert mit Witz auf den Sturz des Kanzlers und das daraufhin folgende Foto mit Augenklappe. So postet das schwedische Möbelhaus Ikea Werbung für eine Gymnastikmatte, mit dem Text: „für alle, die lieber weicher fallen“, auf der Plattform x. „Lieber @Bundeskanzler, wir haben leider kein Meme für dich. Aber immerhin: ein klappbares Polster“, witzelt die Firma. Auch mehrere Satire-Seiten, sowie die israelische Botschaft, kommentieren den Vorfall.

Nach Sturz des Bundeskanzlers: „Sieht noch etwas ramponiert aus“

Olaf Scholz geht es mittlerweile wieder besser, so erklärt es der Regierungssprecher Steffen Hebestreit: „Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“ Das Foto habe der Kanzler gepostet, damit sich die Menschen an sein Aussehen, in den nächsten ein bis zwei Wochen gewöhnen können, so Hebestreit. Ab Montagabend nimmt der Regierungschef nun auch wieder Termine wahr, auch Dienstag und Mittwoch wird er bei öffentlichen Auftritten erwartet. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)