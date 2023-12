„Hackepetra“ statt „Hackepeter“: Imbiss gendert Brötchen-Variation – oder etwa doch nicht?

Von: Yannick Hanke

Auf X weist ein Nutzer auf eine Fleischtheke hin, die mit „Hackepeter“ und „Hackepetra“ aufwartet. Das hat einen entscheidenden Grund.

München – Kürzlich kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an, das Gendern an Schulen verbieten zu wollen. Nun leistete der Post eines Nutzers des Social-Media-Dienstes X (ehemals Twitter) einen neuen Beitrag in der Gender-Debatte. Der Tweet zeigte ein interessantes Foto. Doch Vorsicht: Der Schein trügt.

Hackepetra und Hackepeter: Brötchen-Variation mit Fleisch von Imbiss gegendert?

Das Foto zeigt eine mit Kreide beschriftete Tafel, die vor einer Fleischtheke beziehungsweise einem Imbiss aufgestellt ist. Darauf heißt es zunächst einmal in deutscher Sprache: „Achtung!“

Dann folgt der sachdienliche Hinweis, dass ein Hackepeter-Brötchen für schmale zwei Euro zu erwerben ist. Doch damit nicht genug. Ebenso kann auch ein Hackepetra-Brötchen für denselben Betrag gekauft werden.

Richtig gelesen: Die Fleisch-Delikatesse – zumindest für manche Menschen ist sie das – kommt sowohl in männlicher als auch in weiblicher Form daher. Worin der Unterschied liegt? Das kann der Tafel nicht entnommen werden, schließlich kosten beide Produkte gleich viel. Genug für die Kommentarspalte unter dem Post auf X ist damit aber schon gegeben. Ähnlich verhielt es sich kürzlich mit einem spektakulären Döner.

„Petra und Peter haben sich gemeinsam aus dem Staub gemacht“: Reaktionen auf Hackepeter-Schreibweise auf Imbisstafel

Ob es sich bei Hackepetra wohl um „die ehemalige Fleischereifachverkäuferin“ handeln würde, fragt eine Nutzerin derweil. Das würde sie nämlich davon abhalten, die vermeintliche Köstlichkeit zu probieren. Auch anrüchig wird es in den Kommentaren bei X mitunter. „Psst, nicht stören! Liegt mit Peter hackedicht hinterm Tresen“, vermutete eine andere Nutzerin. Oder aber: „Petra und Peter haben sich wohl gemeinsam aus dem Staub gemacht.“

Auf der Tafel wurde sowohl eine männliche als auch weibliche Variante von Hackepeter beworben. Doch es wurde zudem die Annahme formuliert, dass es auch ein „Hackepetrum“ geben müsste. Das digitale Gelächter war groß, wie vielleicht auch der Hunger beim Lesen dieser recht kuriosen Story. Appetit machen könnte aber auch eine jüngst aufgetauchte Imbiss-Kreation aus Schnitzel und Döner.

Imbiss gendert nicht: Hackepetra meint Veggie-Variante von Hackepeter

Doch so langsam wird es Zeit, Licht ins Dunkle zu bringen. Entgegen der Erwartungen wurde auf der Tafel nicht schlicht gegendert, wie es schon in den Kommentaren gemutmaßt wurde. Nein, vielmehr möchte sich der Imbiss oder die Fleischtheke an ein breiteres Publikum wenden – und bietet deswegen auch eine Veggie-Variante von Hackepeter an.

Erneut richtig gelesen: Hackepetra stellt das pflanzliche Gegenstück zum Hackepeter dar und ist selbst für Fleisch-Connaisseure mit bloßen Augen kaum vom „Original“ zu unterscheiden. Mit Gendern hat die Beschriftung der Tafel also rein gar nichts zu tun – und sorgt vielleicht gerade deswegen für so viel Gesprächsstoff.

Sprache soll sich bekanntlich immer wieder verändern. Selbiges gilt für diverse Essensprodukte, die immer zahlreicher auch in einer vegetarischen oder veganen Version zur Verfügung stehen. Weil die Nachfrage da ist. Und mitunter kostet diese Variante wie im Beispiel von Hackepetra auch nicht mehr als ihr fleischhaltiges Pendant. (han)