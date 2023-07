„Bitte alles normal einwerfen“ – Briefkasten-Hinweis an Postboten sorgt für Belustigung

Von: Sandra Sporer

Briefkästen sind meist ungefähr auf Augenhöhe angebracht. Doch es kann auch anders kommen, wie ein Fall in der Hauptstadt zeigte.

München/Berlin – Man kennt den Anblick nur zu gut. Eine Reihe an Briefkästen im Eingangsbereich eines Wohnblocks. In einem auf dem Instagram-Account „Notes of Berlin“ geposteten Bild war das allerdings nicht der Fall. Statt eines weiteren Briefkastens klaffte eine deutliche Lücke in der Reihe. Und in dieser Lücke hatte der Besitzer eine Nachricht für den Postboten angebracht. Denn der Postkasten war zwar nicht mehr an seinem angestammten Platz, aber nach wie vor da.

Briefkasten auf Abwegen - Besitzer weist mit lustiger Nachricht auf den Stadort hin

„Bitte alles normal einwerfen, danke“, steht auf dem Aushang und darüber ein nach unten weisender Pfeil. Auf dem nächsten Bild sieht man, dass der Pfeil tatsächlich zum Ziel weist.

Der Briefkasten ist zwar nicht mehr an seinem angestammten Platz. Er steht vielmehr etwa einen Meter tiefer – gegen die Wand gelehnt auf dem Boden. Wie er wohl dort gelandet ist?

Immerhin weiß der Postbote so direkt Bescheid, wo er die Briefe zustellen kann. Dennoch bleibt zu hoffen, dass der Briefkasten bald wieder an seinen angestammten Platz zurückkehrt, bevor noch jemand dieselbe Idee hat wie einer der User in der kommentarspalte unter dem Post. „Briefkasten to go“, witzelte dieser. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, das gute Stück mitzunehmen.

Kuriose Aushänge wie dieser machen in den sozialen Medien immer wieder die Runde. Manche beschweren sich über die laute Musik der Nachbarn, andere suchen nach vermissten Fabelwesen.

Instagramm-Nutzer sind über den Hinweis belustigt

Derweil sorgte der Briefkasten am Boden samt Hinweiszettel an den Postboten für Belustigung. In den Kommentaren finden sich vor allem viele Tränen lachende Smileys. „Die Hausgemeinschaft hat entschieden, Mieter X muss mehr Sport machen, daher “Bückübungen”, um an die Briefe zu kommen“, spekulierte ein Nutzer, nicht ganz ernst gemeint. „Die tägliche Briefträgerkniebeuge. So wichtig für die Gesundheit“, lautete ein anderer Kommentar.

„Waren zu viele Ikea-Kataloge drin“, meint ein weiterer zu den möglichen Gründen, warum der Briefkasten nicht mehr in der Reihe hängt. Eine Nutzerin findet ganz besonders das Detail des „Keine Werbung“-Schilds auf dem am Boden stehenden Briefkasten amüsant. Vielleicht soll auch der ungewöhnliche Standort für weniger eingeworfene Werbeflyer sorgen? (sp)