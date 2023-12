„Was habe ich in den Schlund von Kaufland geworfen?“ Kunde fragt nach Gesamtpreis und zeigt Einkauf

Viele Lebensmittel und Produkte in Supermärkten und Discountern werden zunehmend teurer. Ein X-User stellt jetzt die Frage, was sein Einkauf wohl gekostet hat.

München – Die Preise in Supermärkten steigen in den Augen von Verbrauchern immer weiter an. Zusätzlich setzen viele Geschäfte darauf, Verpackungen bei gleichbleibenden Preisen zu verkleinern. Wie viel kostet wohl ein einfacher Einkauf bei Kaufland mittlerweile?

Kaufland-Kunde will von X-Usern den Preis von seinem Einkauf wissen

Täglich tauchen neue Fotos in den sozialen Medien auf, auf denen neue Mogelpackungen zu sehen sind. Supermärkte und Discounter wie Rewe, Aldi und Kaufland verringern dabei den Inhalt von Lebensmitteln und Haushalts-Produkten, lassen den Preis aber gleich oder erhöhen ihn sogar. Die Verbraucherzentrale wählte deshalb eine Mogelpackung des Monats, um auf besonders dreiste Mogelpackungen aufmerksam zu machen.

So werden Einkäufe oftmals teurer, ohne dass Verbraucher etwas davon mitbekommen. Doch auch, wenn die Inhalte nicht verkleinert werden, sind die Preise gestiegen. Ein Kaufland-Kunde wollte deshalb auf X (ehemals Twitter) wissen, ob andere Nutzer den Gesamtpreis für seinen Einkauf richtig einschätzen können: „War einkaufen, was schätzt ihr hab ich dem Schlund von Kaufland reingeworfen?“ Auf dem geteilten Fotos sind nur wenige Lebensmittel zu sehen.

„Zu viel“ – Kaufland-Kunde verrät den Gesamtpreis seines übersichtlichen Einkaufs

Auf dem Foto des Kaufland-Kunden sind unter anderem verschiedene Fleischprodukte, Käse, Bio-Eier, Fisch, Orangen, Tiefkühlpizza, Kartoffeln und Pommes abgebildet. Wie der Kaufland-Kunde angibt, wollte er mit den gekauften Produkten einen Kartoffeleintopf kochen sowie Brot backen. Zu seinem Verdruss hatte Kaufland allerdings weder Hefewürfel noch Suppengemüse, weshalb aus den Plänen nichts wurde. Nach wenigen Tagen wurde der Schnappschuss bereits über 500 Mal angeklickt.

Ein Kaufland-Kunde wollte auf X von anderen Nutzern schätzen lassen, wie viel er für seinen Einkauf wohl gezahlt hatte. © Screenshot/X

Einige X-User kommentierten, dass der Kaufland-Kunde „zu viel“ gezahlt habe, unabhängig davon, was auf dem Kassenzettel stand. Einer ging davon aus, dass der Einkauf gar nichts gekostet hatte, weil „du alles geklaut hast.“ Zwei User gaben jedoch eine Schätzung über den tatsächlichen Preis ab: „90 Euro“, vermutete der eine. „Lebst du in der Schweiz oder was?“, wollte der Kaufland-Kunde wissen. Ein anderer Nutzer schätzte den Preis fast genau: „50 Euro.“ Die Antwort: „Ganz knapp, 46 Euro.“