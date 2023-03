Kleines Inflations-Ratespiel: Hätten Sie den Preis dieses Aldi-Einkaufs gewusst?

Von: Julia Volkenand

Die Inflation hat Deutschland fest im Griff und macht Verbrauchern das Leben schwer. Ein Aldi-Nutzer versuchte jetzt das beste aus der Lage zu machen und veranstaltete mit seinem Einkauf ein kleines Ratespiel.

München - Für einen Großteil der Deutschen dürfte das Einkaufserlebnis im letzten Jahr ordentlich gelitten haben. Stetig steigende Lebensmittelpreise werden zunehmend zu Belastungsprobe für die Geldbeutel und stellen so manchen vor große Herausforderungen, auch im Supermarkt. Lustig ist das eigentlich ganz und gar nicht. Einen kreativen Weg, den Ernst der Lage auf lockere Art und Weise zu illustrieren fand jetzt ein Aldi-Kunde. Er fotografierte seinen halb gefüllten Einkaufswagen und postete das Bild auf Twitter. Dazu schrieb der Nutzer: „Na, wer will raten? How much für diesen EInkauf?“ und machte kurzerhand eine fröhliche Raterunde im Netz auf.

Inflations-Ratespiel: Wie viel kostet dieser Aldi-Einkauf?

Der Wocheneinkauf des Mannes kann sich sehen lassen: Hackfleisch, Bananen, Eier, Tomaten und Katzenstreu, Mehl, Brot, Kaffee, Avocados und Tiefkühl-Gerichte sowie Möhren und Müllbeutel und Hummus finden sich im Einkaufswagen. Eine ordentliche Beute, aber auch keine absurden Mengen Lebensmittel also. Die erste Schätzung von 34,56 Euro muss der Poster verneinen. „Aber danke fürs Mitmachen!“, freut er sich noch. Andere User gehen einen Schritt weiter und raten pessimistisch: „Ein Stück deiner Seele?“

Eine etwas nostalgische Schätzung gibt ein Follower ab: „8 Mark 24 Pfennige. Heute wahrscheinlich 38,63€ inklusive Insolvenzantrag.“ Mit 46,67 Euro liegt ein Ratefuchs „SEHR knapp daneben.“

Stolzer Preis: Twitter-Nutzer raten Aldi-Preise

Weit zu optimistisch ist dagegen der User, der „27,62 Euro“ rät. „Weil Rabattcodes, Angebote und keine Ahnung was Katzenstreu kostet und ich seit gefühlt 4 Jahren nicht mehr einkaufen war.“ Wahrscheinlich besser so, findet der Aldi-Kunde und empfielt: „Geh lieber nicht einkaufen.“

Eine endgültige Auflösung gibt es Stand 9. März noch nicht, jedoch liegen 45,67 Euro nur um „ein paar Cent“ daneben. Eine stolze Summe für den Aldi-Einkauf also. Mit seinem Entsetzen über die hohen Supermarkt-Preise steht der Kunde nicht allein da. Ein weiterer Verbraucher machte seinem Unmut über die Kosten des Aldi-Einkaufst jüngst auf Twitter Luft.