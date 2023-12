Höhere Kosten trotz Deutschlandticket – Hier wird es im ÖPNV bald teurer

Von: Anna-Lena Kiegerl

Am 1. Januar steigen wieder die Preise für den öffentlichen Nahverkehr. Wer nur selten mit Bus und Bahn fährt und kein Abo hat, muss schon bald tiefer in die Tasche greifen.

Frankfurt – Mittlerweile gibt es zwar das Deutschlandticket, als günstige Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, dennoch greifen viele auch weiterhin auf Fahrkarten der Verkehrsverbände zurück. Denn vor allem für Personen, die selten die Bahn nutzen oder für Städte, in denen auch Monatskarten den Preis des Deutschlandtickets unterschreiten, ergeben diese weiterhin Sinn. Doch mit dem neuen Jahr gibt es auch wieder Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr. Diese Verkehrsverbände trifft es.

Höhere Preise im ÖPNV ab 2024: Augsburg besonders betroffen

In etlichen Verkehrsverbänden werden die Fahrtkosten zum kommenden Jahr teurer. Der Spitzenreiter ist aber eine Stadt in Bayern. Denn in Augsburg müssen sporadische ÖPNV-Reisende prozentual am meisten drauflegen. Die Preise werden dort im Schnitt um 12,7 Prozent angehoben. Die Einzelfahrkarte wird dann 1,90 Euro kosten – und ist damit noch immer vergleichsweise günstig. Zum Vergleich: eine Einzelfahrt in Frankfurt liegt derzeit bei 3,40 Euro für Erwachsene (Stand: 2023).

Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg erhöht seine Preise um durchschnittlich 10,4 Prozent, der Verbund Rhein-Ruhr verlangt ab ersten Januar im Schnitt 9,4 Prozent mehr. Hier kosten Einzelfahrkarten dann zwischen 3,30 Euro und 17,90 Euro. In Berlin und Brandenburg steigen die Preise um 6,7 Prozent.

Im Großraumverkehr Hannover um 7 Prozent und im Verkehrs- und Tarifverbund München (MVV) um 4,3 Prozent. „Das ist eine der niedrigsten Preissteigerungen im öffentlichen Verkehr in diesem Jahr in Deutschland“, teilte der Verbund mit. „Bis zu 10,8 Prozent Tariferhöhung wären nötig, um den Verkehrsunternehmen im MVV die gestiegenen Kosten auszugleichen“, so das Unternehmen.

Höhere Kosten im Nahverkehr: So viel mehr müssen Sie einplanen

Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund: Erhöhung um 12,7 Prozent, Einzelfahrt 1,90 Euro

Verkehrsverbund Rhein-Sieg: Erhöhung um 10,4 Prozent, Einzelfahrt zwischen 2,50 Euro und 21,50 Euro

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Erhöhung um 9,4 Prozent, Einzelfahrt zwischen 3,30 Euro und 17,90 Euro

Berlin und Brandenburg: Erhöhung um 6,7 Prozent, Einzelfahrt in Berlin zwischen 3,50 Euro und 4,40 Euro, in Brandenburg zwischen 2,30 Euro und 3,40 Euro, in Potsdam zwischen 2,60 Euro und 3,50 Euro

Großraumverkehr Hannover: Erhöhung um 7 Prozent, Einzelfahrt für 3,40 Euro

Verkehrs- und Tarifverbund München: Erhöhung um 4,3 Prozent, Einzelfahrt 2 Zonen für 3,90 Euro

Gründe für höhere Preise im ÖPNV: höhere Kosten für Personal und Energie

Gestiegene Kosten für Personal und Energie werden von den Verbänden an die Reisenden weitergegeben. Die Fahrpreise sind dabei die einzige Stellschraube, an der die Unternehmen die Mehrkosten aus eigener Hand ausgleichen können, verteidigt sich der Personennahverkehr. Denn außer den Fahrgasteinnahmen finanzieren sich die Verkehrsverbände durch Regionalisierungsmittel, diese werden von den Ländern zur Verfügung gestellt.

Nicht nur beim Nahverkehr werden die Preise im neuen Jahr steigen. Auch in einer weiteren Branche werden die Kosten ab 2024 deutlich höher ausfallen. Denn dann wird die Mehrwertsteuer in der Gastronomie angehoben, was die Preise für einen Restaurantbesuch deutlich in die Höhe treibt. (kal)