„War heute sehr verärgert“: Rewe-Kunde freut sich auf Angebot – und wird schwer enttäuscht

Von: Robin Dittrich

Viele Supermärkte befinden sich aktuell im Preisstreit mit großen Unternehmen. Ein Rewe-Kunde ließ das verärgert zurück – er wütete auf Facebook.

München – Wer kennt es nicht: Am Wochenende werden die Supermarkt-Prospekte mit den Angeboten für die kommende Woche durchforscht. Wenn es das Angebot der Wahl dann gar nicht vor Ort in der Filiale zu kaufen gibt, ist das durchaus ärgerlich.

Rewe-Kunde verärgert über angebliches Pepsi-Angebot

Eine Vielzahl an Supermärkten und Discountern befindet sich aktuell im Preisstreit mit großen Unternehmen. Rewe erklärte die zwischenzeitlich leeren Regale damit, dass sie sich nicht von den Unternehmen unter Druck setzen lassen möchten. „Wir prüfen, ob Preiserhöhungen angemessen sind, und wenn sie es nicht sind, machen wir nicht mit“, gab Rewe-Chef Lionel Souque im Interview mit Tagesspiegel.de bekannt.

Ein Rewe-Kunde bekam die Auswirkungen des Preisstreits hautnah zu spüren. Er machte auf Facebook seiner Enttäuschung darüber Luft. „Ich finde es ja schon gut, wenn ihr euch von Pepsi nicht die hohen Preise diktieren lasst“, schrieb er zu seinem Post, „aber dann macht bitte online KEINE Werbung für Pepsi-Produkte im Angebot, wenn die Läden an der Stelle leer sind und auch nichts geliefert wird.“ Und ergänzte: „War heute sehr verärgert im Laden gestanden.“

Facebook-Post: Rewe-Kunde steht vor leeren Pepsi-Regalen

Als der Facebook-Nutzer die Getränke bei Rewe kaufen wollte, gab es offenbar nichts zu holen. Rewe reagierte auf den Facebook-Post: „Oje, das bedauern wir zu hören. Das soll natürlich nicht vorkommen. Wende dich in so einem Fall am besten direkt an die Kollegen vor Ort.“

Der Rewe-Kunde gab jedoch nicht auf. Und hatte schließlich doch noch Glück. „Hat jetzt zwei Tage später geklappt“, machte er in der Kommentarspalte unter seinem Post ein Uupdate. Begeistert war er von dem Hin und Her von Rewe und Pepsi dennoch nicht: „Dafür zweimal hinfahren ist schon nervig“, war sein Schlusswort.

Im Gegensatz zum Preisstreit mit Pepsi, konnte sich Rewe mit dem Unternehmen Mars auf akzeptable Preise einigen – die Produkte wie Mars und Snickers kehrten in die Regale zurück.