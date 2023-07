Amazon Prime Day: Mit diesen Tipps machen Sie die besten Schnäppchen – und vermeiden Fehlkäufe

Von: Yannick Hanke

Teilen

Der Prime Day 2023 steht vor der Tür. Am 11. und 12. Juli kann bei Amazon nach Herzenslust geshoppt werden. Mit diesen Tricks und Tipps kommen Sie auf ihre Kosten.

München – Rabatte, so weit das Auge reicht: Dafür steht der Amazon Prime Day seit jeher. In diesem Jahr kann am 11. und 12. Juli 2023 reichlich Geld gespart werden beim Online-Shopping. Zumindest, wenn das digitale Einkaufen bei Amazon mit System und Bedacht angegangen wird. Schließlich wollen Fehleinkäufe tunlichst vermieden werden.

Mit diesen Tipps und Tricks steht guten Schnäppchen beim Prime Day nichts mehr im Wege.

1. Prime Day von Amazon lockt mit vielen Rabatten – die genau geprüft werden müssen

Zunächst einmal ist es wichtig, die Rabatte im Rahmen vom Prime Day genau zu prüfen. Schließlich geht Amazon nach folgendem Muster vor, wie unter anderem chip.de berichtet und sich dabei auch auf die Verbraucherzentrale beruft: Ein Preis wird angeschrieben, daneben wird die mitunter große Ersparnis angezeigt – und etwas kleiner und durchgestrichen dargestellt, findet sich der jeweilige Vergleichspreis.

Mit einigen Tipps und Tricks lässt sich auch beim Prime Day 2023 von Amazon das Optimale an Ersparnis herausholen. © imago

Wie sich dieser Rabatt jedoch konkret berechnet, ist oft nicht angegeben. Möglich ist, dass Rabattangaben sich auf den UVP (Unverbindliche Preisempfehlung) des Herstellers beziehen. Das zeigt Amazon, auch beim Prime Day, in der Regel direkt an. Der Preisvergleich kann aber auch auf Basis der Angebote der vergangenen Tage beruhen. Spezielle Aktionspreise aus diesem Zeitraum fallen dann gelegentlich unter den Tisch.

Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte neben dem angegebenen Preis auf das kleine „i“ klicken – oder aber informiert sich über den Hinweis „Details“. Dort erhalten Interessierte beispielsweise Information darüber, ob es sich um den durchschnittlichen Verkaufspreis handelt, den Kunden in einem gewissen Zeitraum zuletzt für das jeweilige Produkt gezahlt haben – das hoffentlich nicht im Dreck gelandet ist.

2. Amazon-Zusatzrabatte nicht übersehen: Auch am Prime Day sorgen Coupons für weiter Kostenersparnis

Wer beim Prime Day von Amazon auch 2023 viel Geld sparen möchte, sollte auf keinen Fall die Zusatzrabatte übersehen. Diese liegen oftmals in Form von Coupons vor, welche sich nur durch eine Checkbox aktivieren lassen. Geschieht das nicht, gibt es auch keine zusätzlichen Hinweise in Bezug auf mögliche Ersparnisse durch Coupons.

Der Zusatzrabatt wird letztlich an der Kasse abgezogen. Wer sich gezielt auf die Suche nach Amazon-Coupons machen will, vor allem mit Blick auf den Prime Day 2023, sollte hierfür die zentrale Anlaufstelle nutzen.

3. Vor Kauf beim Prime Day unbedingt Produktsuche nochmal prüfen – denn günstiger geht es oftmals

Ein gutes Angebot am Prime Day zu finden, ist das eine. Im Erfolgsfall bedeutet es im Umkehrschluss aber nicht, dass es nicht noch besser kommen kann. Bevor das im Einkaufswagen abgelegte Produkt gekauft wird, empfiehlt es sich, noch einmal die Amazon-Suche auf das gewünschte Produkt anzusetzen.

Prime Day von Amazon: Was heißt das eigentlich? Wie der Online-Versandhandel-Gigant Amazon auf seiner Homepage selbst schreibt, stellt der Prime Day „ein exklusives Angebot von Amazon für Prime-Mitglieder mit exklusiven Angeboten“ dar. Das Event wurde am 15. Juli 2015 ins Leben gerufen. Damit sollte der 20. Geburtstag von Amazon gefeiert werden. Wer über ein Prime-Abo bei Amazon verfügt, kann entsprechend auch am Prime Day teilnehmen – und hat Zugriff auf die entsprechenden Angebote. 2023 wird der Prime Day am 11. und 12. Juli veranstaltet. Schon im Vorfeld wirbt Amazon auf seiner Homepage für diese Schnäppchentage und veröffentlicht frühe Angebote. Die wirklich guten Deals gibt es dann aber erst am 11. und 12. Juli, wo der Prime Day offiziell stattfindet. Darauf verweist unter anderem die Verbraucherzentrale.

Was es damit auf sich hat? Mitunter tauchen gleich mehrere Listings des gleichen Produkts über den Marktplatz in den Suchergebnissen auf. Hierbei kann es oftmals zu Preisunterschieden kommen. Auch hier lohnt sich also der Preisvergleich – um am Prime Day letztlich noch mehr Geld zu sparen, als erhofft. Und bei der Lieferung kommt es dann hoffentlich nicht zur Auseinandersetzung mit dem Amazon-Boten.

4. Zahlung per Vorkasse vermeiden: Betrüger nutzen Prime Day aus – und locken mit Fake-Angeboten

Nicht zuletzt am Prime Day ist Vorsicht geboten, was Fake-Angebote angeht. Auf dem Marketplace von Amazon bieten dubiose Händler schon seit Jahren Produkte zu vermeintlichen Traumpreisen an. Hierbei sollen die Kunden per Vorkasse bezahlen – ihre Ware erhalten sie aber nie.

Große Rabatt-Tage, wie eben auch der diesjährige Prime Day, sind für Betrüger ein gefundenes Fressen, warnt die Verbraucherzentrale. Der Rat: Bevorzugt per Rechnung oder Lastschrift zahlen, und eben nicht auf einen gefährlichen Vorkasse-Kauf hereinfallen. Sonst nimmt der Prime Day, der doch eigentlich fürs große Sparen gedacht ist, ein böses Ende.

5. Angeblicher Zeitdruck beeinflusst Kaufverhalten am Prime Day – nicht von Balken oder Uhren irritieren lassen

Als beliebtes Marketing-Tool lassen sich die ablaufenden Balken verstehen, welche die vermeintlich immer kleiner werdenden Lagerbestände anzeigen sollen. Wie viele noch vorhandene Artikel hinter dem Balken stecken? Das ist oft nicht erkennbar, auch nicht am Prime Day. Es können zehn, aber auch noch 1000 Exemplare eines bestimmten Produkts sein.

Für Zeitdruck sollen aber auch ablaufende Uhren sorgen. In Ausnahmefällen führt dies zum Kauf auf Verdacht. Und zwar, wenn die Zeit für eine Überprüfung des vermeintlich attraktiven Deals schlichtweg nicht mehr ausreicht. Anschließend, also nach dem bereits getätigten Kauf, sollte der gezahlte Preis umgehend geprüft werden. Wenn das Produkt günstiger aufgefunden wird, ist noch die kostenlose Stornierung des Kaufs möglich. Zumindest bei einigen Händlern. (han)