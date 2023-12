GTA 6 mit Antwort auf große Frage – Rockstar reagiert auf das Satire-Problem

Von: Louis Exenberger

Drucken Teilen

Rockstar ist neben opulenten Open Worlds auch für seine Gesellschaftskritik bekannt. Wie diese in GTA 6 aussehen könnte, war auch für den Entwickler ein Rätsel.

New York City – Gerade mal eine Minute und 30 Sekunden haben wir bislang von GTA 6 zu Gesicht bekommen. Doch schon in dieser kurzen Zeit hat uns Rockstar Games mit kuriosen Spielszenen geradezu überschüttet. Eine Frau, die auf dem Dach eines fahrenden Autos twerkt, ein im String-Tanga bekleideter Gärtner und die mit zwei Hammern bewaffnete Oma – alles schreit nach US-Absurdität. Der wahrscheinlich meist erwartete Titel der Welt liefert damit eine Antwort auf die Frage, welche einst seine Zukunftstauglichkeit infrage stellte.

GTA 6 sucht seinen Platz in politisch angespannten Zeiten – findet ihn durch Social Media

Satire-Problem in der Entwicklung von GTA 6: Ein neues GTA ohne jeglichen Biss wäre ein kompletter Bruch mit all der Satire, welche die Reihe sonst immer ausgezeichnet hat. Rockstars CEO Sam Houser war sich dessen stets bewusst. Schon 2018 haderte er daher mit der Fortsetzung von GTA 5. Denn in einer von politischen Extremen, Cancel Culture und Meinungskultur geprägten Zeit stellt sich nicht umsonst die Frage „Was darf Satire?“. Damals sagte er in einem Interview: „Es ist komplett unklar, was wir überhaupt damit machen würden, schon allein aufgrund der Leute die wir damit verärgern.“

GTA 6 wird es in Sachen Pointierung und Satire wieder auf die Spitze treiben. © Rockstar Games (Montage)

Durch die gesellschaftlichen Brandherde liegt insbesondere in den Vereinigten Staaten die Hemmschwelle zum Absurden immer niedriger. Man denke dabei nur an den halbnackten Mann mit Stierhörnern, der wie Hunderte andere das US-Kapitol stürmte – auf Geheiß des Präsidenten. „Manches was man so zu sehen bekommt, geht einfach schon über Satire hinaus. Es (GTA 6) wäre innerhalb von zwei Minuten nicht mehr zeitgemäß, weil sich alles so schnell wandelt“, prophezeite Houser schon vor fünf Jahren.

Liberaler und konservativer Extremismus sind sehr aufständisch [...] es wirkt beängstigend, aber ebenso merkwürdig, dass beide gelegentlich ins Absurde ausschlagen.

Befeuert wird diese Dynamik tagtäglich von Social Media. Dort zog ausschweifendes Verhalten schon immer Aufmerksamkeit, Likes und Reaktionen auf sich. Vor der Kamera sind die Menschen, egal wie übertrieben es bereits ist, motiviert noch einen obendrauf zu setzen. Der Trailer liefert in dieser Hinsicht bereits genug Paradebeispiele, bei denen er sich an der echten Welt bedient hat.

GTA 6 dreht den Spieß um – Tiger King zeigt wie Rockstar damit Erfolg haben könnte

So will GTA 6 den Zeitgeist treffen: Nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, um sich das einstige Dilemma zunutze zu machen. Im neuen Grand Theft Auto wird die TikTok-Kultur zu einem zentralen Element der Spielwelt. Bereits im Trailer bekommen wir einen Vorgeschmack, wie der abgedrehte Wahnsinn ständig von einer Kamera festgehalten wird. Die Abbildung von Verkommenheit und übertriebenem Freiheits-Patriotismus haben jüngst auch schon in der TV-Welt für Erfolg gesorgt.

Denn Serien wie Tiger King oder der Apokalypsen-Film Don‘t Look Up haben vorgemacht, dass der absurde Zeitgeist einer Bühne bedarf. Diese scheint Rockstar nun mit seiner Neuauflage von Vice City bieten zu wollen. In der Realität sorgt das abstruse Social Media Feature für eine Welle von neuen Accounts. In GTA 6 bekommen wir dadurch hingegen hoffentlich wieder beißende Gesellschaftskritik serviert.