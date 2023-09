Probleme am Warntag – Darum hat Ihr Handy womöglich nicht geklingelt

Von: Josefin Schröder

Teilen

Zum bundesweiten Warntag klingelten überall um 11 Uhr die Handys. Wenn Sie keine offizielle Warnung auf dem Smartphone erhalten haben, kann das mehrere Gründe haben.

München – Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) testet regelmäßig die Erreichbarkeit der Bevölkerung. Am sogenannten Warntag sollen alle Menschen nicht nur per Sirenen, Radio und Fernsehen, sondern auch über das Smartphone benachrichtigt werden. Der Tag dient also deutschlandweit als Test für die Frühwarnsysteme der Bundesregierung.

Mit dem bundesweiten Warntag will die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor Gefahren im Ernstfall erreichen würde. © Thomas Banneyer/dpa

Die Warnungen werden durch das „Cell Broadcast“-System erzeugt, was dafür sorgt, dass jedes Mobilgerät eine anonymisierte Textnachricht empfängt, begleitet von einem lauten Warnton.

Warntag: Warum Ihr Handy keine Warnung erhielt

Ist Ihr Handy jedoch stumm geblieben, kann das laut dem BKK an folgenden Gründen liegen:

Das Handy ist zu alt oder verfügt nicht über die neuesten Updates.

oder verfügt nicht über die neuesten Updates. Der Cell Broadcast ist nicht aktiviert (bei älteren Modellen muss man die Einstellung händisch einschalten (Android: „Notfallbenachrichtigung für Mobilgeräte“; Apple: „Cell Broadcast Warnungen“)

(bei älteren Modellen muss man die Einstellung händisch einschalten (Android: „Notfallbenachrichtigung für Mobilgeräte“; Apple: „Cell Broadcast Warnungen“) Das Handy ist ausgeschaltet, im Flugmodus oder hat keinen Empfang.

Die Warnsignale werden auch über Warn-Apps wie Katwarn oder NINA per Push-Benachrichtigung ausgespielt. Das sollte auch bei älteren Handys funktionieren.

Das BKK hat zudem eine Liste veröffentlicht, die zeigt, bei welchen Geräten der Cell Broadcast automatisch funktionieren sollte.