Aldi-Kundin war „ob des Anblicks und Geruchs bedient“ – Foto zeigt ekliges Supermarkt-Produkt

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Eine Aldi-Kundin wollte während ihrer Mittagspause auf der Arbeit ein Produkt des Supermarkts zubereiten. Die Aktion bereute sie beim Anblick sofort.

München – Schnell sollte es gehen, einfach zubereitet und lecker. Etwa so dürfte der Gedanke einer Aldi-Kundin gewesen sein, als sie in der Mittagspause ihrer Arbeit einen Express-Reis von Aldi in die Mikrowelle gepackt und zwei Minuten später ein fertiges Essen erwartet hatte. Doch statt einer schnellen Mahlzeit erlebte die Kundin eine böse Überraschung und beschloss, diese öffentlich zu machen.

Aldi-Kundin bereitet Express-Reis in Mikrowelle zu – und erlebt böse Überraschung

„Das war eben nicht lecker“, schreibt die Mitarbeiterin eines Büros verärgert in ihrem Posting auf Twitter. „Hab das Teil aufgemacht und in die Mikrowelle gepackt, weil an der Tüte nichts ungewöhnlich war. Hole den Reis nach 2min wieder raus und war ob des Anblicks und Geruchs bedient.“

Wer einen Blick auf die hinzugefügten Fotos wirft, versteht auch umgehend warum: Zu sehen ist die geöffnete Packung, doch von dem Reis keine Spur. Die Tüte ist stattdessen gänzlich in einen grün-weichen Teppich eingehüllt, was wie starker Schimmel aussieht. Auf einem weiteren Foto beweist die Aldi-Kundin, dass es sich nicht um ein abgelaufenes Produkt handeln kann. Bis zum „29.07.2024“ sollte der Reis demnach eigentlich haltbar sein.

Twitter-Post von Ekel-Produkt bei Aldi: „Das sieht ja richtig bösartig aus“

Auf Twitter zeigen sich viele Nutzer schockiert. „Ach du ka***. Das sieht ja richtig bösartig aus“, kommentiert eine Frau das Posting. Ein weiterer Nutzer nutzt die Gelegenheit, um sich scherzhaft über den Express-Reis lustig zu machen: „Wer Reis in der Mikrowelle macht, hat nix Besseres verdient“, schreibt er. Unterdessen wird der Anblick des Reis in einem anderen Kommentar sogar mit einem „Hundefutter-Pansen“, also einem Organ von Wiederkäuern, verglichen.

Unschöne Funde nach dem Einkauf sind keine Seltenheit. Eine Aldi-Kundin machte nach ihrem Einkauf nicht nur eine überraschende Entdeckung in ihren Porree-Stangen, sondern hatte auch prompt einen ungebetenen Gast daheim. Sie freute sich trotz Ekelfund über einen neuen Mitbewohner. (nz)