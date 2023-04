Lidl-Kunde rätselt über Aufkleber – Discounter klärt auf, was dahinter steckt

Von: Romina Kunze

„Sowas hab ich ja noch nie gesehen“: Im Netz rätseln User über Aufkleber auf Lidl-Produkten. Ein Sprecher des Discounters sorgt für Klarheit.

München – Aufkleber auf Produkten sind im Discounter oder Supermarkt nichts Ungewöhnliches. Entweder an den Regalen oder direkt auf den Produkten kündigen sie in der Regel Angebote oder eine nur noch kurze Haltbarkeit an. Hinter manchen verbergen sich sogar ungeahnte Schnäppchen.

Der eine oder andere Preisschild-Fauxpas löste in der Vergangenheit auch schon mal Schmunzeln bei den Kunden aus. Die gelben Aufkleber auf den Snacks eines Lidl-Kunden sorgten nun aber für Verwirrung.

Aufkleber auf Lidl-Produkten sorgen für wilde Spekulationen

Auf Twitter postete ein Nutzer ein Bild seines Einkaufs, der auf einen geselligen Abend oder ähnliches hindeutet. Die Beschriftung an der Unterseite einer Tüte zeigte, dass es sich um eine Lidl-Filiale handeln muss. Auf dem Kassenband befanden sich jede Menge Snacks und Süßigkeiten. „Wichtiger Einkauf heute“, betitelte der Lild-Kunde passenderweise den Tweet. So weit, so gut.

Einem Nutzer fiel jedoch etwas auf. „Was sind denn das für krasse Aufkleber? Sowas hab ich ja noch nie gesehen“, schrieb er in den Kommentaren. Gemeint waren gelbe Sticker mit Vorhängeschloss-Symbol, die sich auf zwei Dosen mit Erdnüssen und einer Packung Macadamia-Nüsse befanden. Sie trugen zudem einen Warnhinweis: „Gesicherter Artikel – Etikett vor dem Erhitzen entfernen.“ Doch warum brauchte es eine Sicherung? Immerhin handelte es sich bei den etikettierten Produkten um Nüsse und nicht um teure Hightech-Geräte.

Eine schlagfertige Antwort auf die Frage hat der Twitter-Nutzer auch prompt parat: Nüsse seien nun mal teuer und müssten ab jetzt gesichert werden. Das Lach-Emoji zeigte, dass sein Kommentar mit Galgenhumor versehen wurde. Die gestiegenen Supermarktpreise bieten jede Menge Anlass zum Diskutieren im Netz. Vor allem die Preise für Alltagsartikel sorgen derzeit für Gesprächsstoff. Eine zynische Reaktion kann sich auch eine andere Userin nicht verkneifen: „Immer dieses Flexen mit den Luxus Nuts“.

Unternehmenssprecher gibt Aufschluss: Etikett auf hochwertige und gefährliche Produkte hinweisen

„Flexen“ – also angeben – wollte der Lidl-Kunde mit seiner Nuss-Mischung auf Twitter wohl zwar nicht. Doch der Snack gehört zu den ungeahnten „Luxus-Gütern“. Ein Sprecher des Discounters bestätigte tz.de von IPPEN.MEDIA, dass es sich bei dem Aufkleber um ein sogenanntes RF-Etikett handelt. Es diene der elektronischen Artikelsicherung. Dieses käme bei „hochwertigen Produkten und besonders gefährdeten Artikeln“ zum Einsatz.

Diese gelben Lidl-Aufkleber sorgten für ein wenig Verwirrung. © Screenshot / Twitter.com/dussel_duck

„Das RF-Etikett dient als eine von mehreren Sicherungsmaßnahmen in unseren Filialen. Beim Bezahlen dieses Artikels wird dieses deaktiviert, sodass kein elektronischer Warnhinweis beim Verlassen der Filiale entsteht“, erklärte der Lidl-Sprecher. Welche Artikel spezifisch von den Filialen gesichert werden, liege in der Hand der jeweiligen Konzeptgeberverantwortung. Mit einer Diebstahlsicherung an Hackfleisch-Packungen hatte Lidl im Netz schon kürzlich für Furore gesorgt. Auch Konkurrent Aldi griff jüngst zu Sicherheitsaufklebern an Käse-Produkten. (Romina Kunze)