„Nur jeder Zweite im Test ist gut“: Stiftung Warentest prüft Orangensaft – zwei Produkte mangelhaft

Von: Bjarne Kommnick

Bei Kaufland, Lidl & Edeka gibt‘s laut Stiftung Warentest den besten Orangensaft © imagebroker/IMAGO

Die Stiftung Warentest hat Orangensaft in Supermärkten genauer unter die Lupe genommen. Nur die Hälfte wird als gut bewertet, zwei Produkte fallen ganz durch.

München – Nach Angaben des Verbands der deutschen Fruchtsaft-Industrie ist Orangensaft das am häufigsten konsumierte Fruchtgetränk in Deutschland. Dabei sind die weltweiten Vorräte an Orangen nahezu leer. Wie steht es dabei um die Qualität der Produkte in den Supermärkten? Dieser Frage hat sich die Stiftung Warentest nun gewidmet und insgesamt 26 Orangensäfte einer eingehenden Prüfung unterzogen.

„Nur jeder zweite im Test ist gut“: Stiftung Warentest prüft 26 Orangensäfte

Die Stiftung Warentest selbst betont auf ihrer Website: „Orangensaft ist unser Liebling. Kein Frucht­saft wird hier­zulande mehr getrunken“. Laut dem Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie tranken die Menschen im Jahr 2022 durchschnittlich 7,1 Liter Orangensaft in Deutschland. Das entspricht etwa 28 Gläsern pro Person im Durchschnitt.

Die Stiftung Warentest hat jedoch festgestellt, dass es erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern gibt. Laut der Organisation würden einige Produkte sogar mit frisch gepresstem Saft konkurrieren, während andere beispielsweise zu wenig Aroma oder Vitamin C bieten. Das Gesamtfazit ist eher durchwachsen: „Nur jeder zweite Orangensaft im Test ist gut“. Insgesamt hätten die Experten nur die Hälfte der 26 getesteten Produkte mit der Schulnote zwei bewertet. Zwei hingegen seien mangelhaft. Zuletzt warnte die Stiftung Warentest auch vor Knochenteilen in Wurst.

Die besten Orangensäfte: Lidl und Kaufland machen das Rennen

Doch welcher Orangensaft gehört zu den besten? Laut Stiftung Warentest führt der „K-Favourites Gekühlter Orangensaft mit Fruchtfleisch“ von Kaufland das Feld an, erhielt die Gesamtnote 2,0 und sicherte sich somit den ersten Platz. Dicht dahinter folgt der „Solevita Orange Premium mit Fruchtfleisch‘“von Lidl, ebenfalls mit der Bewertung 2,0.

Den dritten Platz sichert sich der Orangensaft mit Fruchtfleisch von Gut & Günstig bei Edeka mit einer Gesamtnote von 2,1. Genauso bewertet wurde der vierte Platz, den der „Innocent Orange ohne Fruchtfleisch“ belegt. Interessanterweise ist dieser Orangensaft mit 3,30 Euro je Liter der kostspieligste unter den Topplatzierungen, während die Orangensäfte auf den Plätzen eins bis drei jeweils nur 1,99 Euro je Liter kosten. Doch dabei dürfte es nicht bleiben, Orangensaft wird weltweit immer teurer.

Orangensaft im Test: Zwei Produkte mangelhaft

Die schlechtesten Bewertungen im Orangensaft-Test erhielten der Bio Orangensaft von Dennree und der „Valensina Mildes-Frühstück Orange mit Acerola und natürlichem Orangenblütenaroma“, beide mit einer Gesamtnote von 5,0. Besonders das Aroma dieser Produkte wurde von den Testern kritisiert. Ebenfalls schlecht schnitt der „Amecke Sanfte Säfte Orange“ ab, der mit einer Bewertung von 4,0 den drittletzten Platz belegt und als einziges Produkt die Bewertung „ausreichend“ erhielt.

Stiftung Warentest: Zwei Orangensäfte bieten nicht genug Aroma

Die Kritik der Stiftung Warentest zielt insbesondere auf drei Punkte ab. Einer davon bezieht sich auf Orangensäfte, die aus Fruchtkonzentrat hergestellt werden, bei denen Aromastoffe fehlen können. Während der Produktion von Konzentraten wird Wasser entzogen, was auch Aromastoffe beeinflussen kann. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass Hersteller bei der Rückverdünnung von Konzentraten die Aromastoffe wieder hinzufügen müssen. In den Testergebnissen wurde festgestellt, dass zwei Produkte dieser Vorgabe nicht nachkommen.

Orangensaft enthält von Natur aus einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Allerdings sind Vitamine empfindlich und bauen sich bei langer Lagerung, Licht und Wärme ab. Industriell hergestellter Saft sollte dennoch bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum mindestens 200 Milligramm Vitamin C pro Liter enthalten. Die beiden Produkte auf den letzten Plätzen erfüllen diese Anforderung laut der Stiftung nicht.

Stiftung Warentest prangert Arbeitsbedingungen von Orangensaft-Produktion an

Die Stiftung Warentest äußert jedoch insbesondere Kritik an den Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit der Orangensaftproduktion. Die Mehrheit des weltweiten Orangensafts stammt aus Brasilien, und das gilt auch für die Früchte, die teilweise oder ausschließlich für 21 der 26 getesteten Säfte verwendet wurden.

Die vier besten und vier schlechtesten Orangensäfte:

1. Platz: Kaufland, K-Favourites Gekühlter Orangensaft mit Fruchtfleisch – Note 2,0

2. Platz: Lidl, Solevita Orange Premium mit Fruchtfleisch – Note 2,0

3. Platz: Edeka, Gut & Günstig Orange mit Fruchtfleisch – Note 2,1

4. Platz: Innocent, Orange ohne Fruchtfleisch – Note 2,1

23. Platz: Granini, 100% Orange ohne Fruchtfleisch – Note 3,4

24. Platz: Amecke Sanfte Säfte Orange – Note 4,0

25. Platz: Dennree, Orangensaft, Bio – Note 5,0

26. Platz: Valensina, Mildes-Frühstück Orange m. Acerola & nat. Orangenblütenaroma – Note 5,0

(Quelle: Stiftung Warentest)

Seit Jahren würden Medien und Nichtregierungsorganisationen laut der Stiftung Warentest vor Ort schlechte Arbeitsbedingungen anprangern: „Die Vorwürfe reichen von Lohn­dumping bis zu sklaverei­ähnlichen Verhält­nissen. In einem Test der Produktions­bedingungen von Orangensaft vor fast zehn Jahren stellten wir selbst Mängel auf einigen Plan­tagen fest“, so die Stiftung Warentest.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Bjarne Kommnick sorgfältig überprüft.