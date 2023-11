Leere Regale bei Aldi, Rewe, Kaufland: Lage könnte sich verschlimmern

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

In den Supermarkt-Regalen fehlen bereits seit einiger Zeit bestimmte Produkte. Grund dafür sind Streiks – vor Weihnachten könnte es noch schlimmer werden.

München – Viele Kunden wird es möglicherweise ärgern: Das Sortiment in einigen Supermärkten dürfte in den nächsten Wochen Lücken aufweisen. Der Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Tarifstreit zwischen Handelsunternehmen und Gewerkschaften. Frische Waren wie Obst und Gemüse, aber auch Fleisch- und Wurstwaren, Tiefkühlkost, Kosmetik oder Toilettenpapier könnten aufgrund von Streiks in den Zentrallagern bald in den Regalen fehlen, wie das Handelsblatt berichtet.

Bei Rewe, Edeka, Kaufland und den Discounter-Töchtern kommt es zu Produktausfällen

Von den Lieferengpässen betroffen sollen vor allem die Ketten Edeka und Rewe samt ihrer Töchter Netto und Penny sowie Kaufland sein. Doch auch in anderen Supermärkten fehlen zum wiederholten Mal Waren aus dem Sortiment – und das deutschlandweit. Die größten Streiks von Lager- und Logistikmitarbeitern finden allerdings in Nordrhein-Westfalen und in Bayern statt, weshalb die Auswirkungen dem Bericht zufolge dort auch am stärksten zu spüren sein sollen. Auch die Länder im Osten sind betroffen, allerdings nicht ganz so stark.

Vor allem in kleineren und mittelgroßen Filialen kann es zu Lücken im Sortiment kommen, da sie weniger Lagerfläche haben als große Märkte und deshalb vor Ort kaum Vorsorge treffen können, damit es nicht zu Engpässen kommt. In größeren Geschäften falle es zudem weniger stark auf, wenn einzelne Produkte fehlen, da es eine Vielzahl an Alternativprodukten gibt.

Fehlende Produkte bei Rewe, Edeka und Kaufland – Besonders kleinere Märkte sind betroffen

Dem Handelsblatt erklärten die Unternehmen daher auch, dass die Engpässe, wenn überhaupt, nur regional und vorübergehend, zu vereinzelten und temporären Produktausfällen führen würden.

Kaufland bestätigte auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA: „Derzeit kann es regional bei vereinzelten Artikeln in unserem Sortiment zu Lieferverzögerungen kommen. Wir stehen in enger Abstimmung mit unserer Logistik, dass diese schnellstmöglich behoben werden. Aufgrund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung für unsere Kunden jedoch grundsätzlich sichergestellt.“ Zu den internen Prozessen gab es keine Auskunft.

Rewe teilte auf Anfrage mit, dass ihnen keine näheren Informationen vorlägen, welche Regionen und Produkte oder Produktgruppen in der nächsten Zeit von Ausfällen aufgrund von Streiks betroffen sein könnten. Edeka äußerte sich nicht.

Bei Supermärkten wie Edeka kann es streikbedingt zu Lücken in den Regalen kommen. Auch Kosmetikartikel sind betroffen. © Anna Schlichting/IMAGO

Der Konzern sagte gegenüber dem Handelsblatt, dass man größte Anstrengungen unternehmen wolle, um den Kunden das gewohnte Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Kunden reagieren auf Veränderungen im Sortiment oft wenig erfreut und kaufen dann möglicherweise woanders ein, wie eine Rewe-Kundin, die ihre Lieblingsschokolade nicht mehr im Regal fand. Das soll möglichst vermieden werden. Auch andere Süßigkeiten wie zum Beispiel Weingummis oder Kekse bestimmter Hersteller könnten streikbedingt bald in den Geschäften fehlen.

In Richtung Weihnachtszeit sollen sich die Engpässe bei Rewe, Edeka und Kaufland verschlimmern

Dabei soll sich die Situation in den Supermärkten dem Bericht zufolge sogar zum Jahresende hin noch verschlimmern. Ausgerechnet in den bevorstehenden Adventswochen und während des Weihnachtsgeschäfts könnten Kunden dann vor lückenhaften Regalen stehen. Es könnte zu noch intensiveren Streiks kommen, um den Druck zu erhöhen.

Manchmal bleiben in Supermärkten aber auch Produkte übrig, die nicht weiter verkauft werden können, wie zum Beispiel Brot. Mit diesen verfahren die Geschäfte dann nach einem bestimmten Schema.