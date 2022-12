„Ist eine Raupe drin?“: Protein-Salat von Rewe sorgt für Verwirrung im Netz

Von: Julia Hawener

Teilen

Ein „Protein-Salat“ von Rewe löste im Netz eine Diskussion aus. © Screenshot Twitter/VonPedalo

Ob Proteinshakes, -riegel oder -eis: All diese Produkte sollen besonders viel Eiweiß liefern. Auch ein Produkt von Rewe wirbt damit und sorgt dadurch für eine Debatte auf Twitter.

Stuttgart – Besonders Menschen, die ihre Muskulatur aufbauen wollen, werden beim Wort „Protein“ hellhörig. Schließlich bestehen Muskeln zu einem großen Teil aus Eiweiß. Auch Hersteller haben diesen Trend in der Fitness-Welt erkannt und seit einiger Zeit gibt es immer mehr Produkte, die zumindest laut Verpackung ganz besonders viel des begehrten Makronährstoffs enthalten. Meist handelt es sich dabei um Shakes, Riegel oder Müslis. Auf Twitter löste zuletzt jedoch ein Lebensmittel, das man in dieser Produktwelt wohl eher nicht erwarten würde, eine Debatte aus, wie BW24 schreibt: ein „Protein-Salat.“

Ein User des Kurznachrichtendienstes teilte ein Foto des Rewe-Produktes. Darauf zu sehen: ein abgepackter Salat bestehend aus Spinat, Grünkohl, gelben Möhren, rotem Mangold und Feldsalat. Erstmal nicht ungewöhnliches, doch der Verfasser des Tweets stört sich an der Bezeichnung „Protein-Salat“ und verweist auf die Angaben auf der Verpackung. Demnach enthält das Produkt 2,4 Gramm Protein auf 100 Gramm Salat. „Kauft nicht alles wo Protein draufsteht“, schreibt er nur dazu. Fast 400 Likes (Stand: 22. Dezember) zählt der Beitrag. Und es gibt auch einige Kommentare.

Protein-Salat von Rewe sorgt für Verwirrung im Netz: „Vielleicht lassen sie einfach mehr Insekten im Salat“

Viele User halten die Bezeichnung, ähnlich wie der Verfasser des Tweets, für „lächerlich“ und fragen sich offensichtlich scherzhaft, was diesen Salat so besonders proteinreich macht. „Vielleicht lassen sie einfach mehr Insekten im Salat“, kommentiert etwa einer, während ein anderer Nutzer fragt: „Ist ne Raupe drin?“ Einige sehen in dem Produkt einfach nur eine Abzocke. Die Leute seien so „stockdämlich, dass sie einfach vergessen, wie gesunde Ernährung funktioniert und man sie mit sowas verarschen kann“, findet eine Userin. Sie „wollen sich doch nur besser fühlen, wenn da Protein draufsteht“, stimmt ein anderer zu.

Doch nicht alle Nutzer sind der Meinung, dass Rewe mit der Produktbezeichnung seine Kunden hinters Licht führen will. „Die Nährwerte sind eigentlich echt ok und zugegebenermaßen für mich etwas verblüffend: 50 Prozent der Kalorien sind Eiweiß“, schreibt jemand. Damit sei der Proteinanteil der Kalorien sogar „sehr hoch“. „Dieser Salat ist wirklich proteinreich“, stimmt ein anderer zu. „Es geht ja darum, wie viel Prozent der Kalorien aus Proteinen kommen, da ist ein solcher Salat super“, führt er seine Behauptung aus.

Spinat ist ein wertvoller Eiweiß-Lieferant

Spätestens seit die deutschen Rapper Kollegah und Majoe ihren Song „Vom Salat schrumpft der Bizeps“ herausgebracht haben, hält sich das Gerücht, die grünen Blätter seien der Endgegner eines jeden Kraftsportlers. Doch tatsächlich ist gerade Spinat, der ja auch in dem Salat von Rewe enthalten ist, ein wertvoller Eiweiß-Lieferant, schreibt das Magazin forschung-und-wissen. Das grüne Gemüse enthalte zudem den Inhaltsstoff Ecdysteron, der angeblich die Kraft steigern und das Muskelwachstum anregen soll.

Trotzdem sollte man gerade sogenannte „High-Protein-Produkte“ nicht einfach blind kaufen, weil man denkt, sie seien besonders gesund, sagt Ernährungswissenschaftler Hans Braun gegenüber dem SWR. Sie seien nämlich oft hochverarbeitet und zudem völlig überflüssig, da der Proteinbedarf eines normalen Menschen bei einer ausgewogenen Ernährung durch normale Lebensmittel gedeckt wird.