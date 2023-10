„Soll der Beitrag für Arbeitnehmer steigen?“: Lauterbach ohne Verständnis für Ärzte-Streik am Brückentag

Von: Ulrike Hagen

Der bundesweite Ärztestreik am Brückentag sorgt für Unverständnis beim Bundesgesundheitsminister. In den Sozialen Medien kritisiert Lauterbach die Schließung der Praxen scharf.

Berlin – Am Montag (2. Oktober) bleiben in Deutschland Tausende Arztpraxen, auch im Raum Kassel, geschlossen. Die Mediziner streiken bundesweit, um ihrem Ärger über die Gesundheitspolitik Luft zu machen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach reagierte auf den Streik am Brückentag zum Tag der Deutschen Einheit mit einem deutlichen Statement auf der Internetplattform X (vormals Twitter).

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich zum geplanten Ärztestreik. © Kay Nietfeld/dpa

„Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen?“: Lauterbach reagiert mit provokanter Frage auf Ärzte-Protest

Unter dem Motto „Jetzt reicht´s – Wir sind es leid!“ findet am 2. Oktober ein bundesweiter Protesttag der Praxen statt. Mit den Praxisschließungen protestieren die Ärzte „für den Erhalt der wohnortnahen, ambulanten medizinischen Versorgung, die durch die aktuelle Gesundheitspolitik massiv gefährdet ist“, so ein Aufruf des Hausärzteverbandes Hessen.

„Wir sind ausgeblutet. Seit 30 Jahren zwingen Politik und Kassen die Arztpraxen zu schmerzhaften Sparmaßnahmen. Wir können nicht mehr!“, heißt es dazu auf der eigens eingerichteten Streik-Homepage praxisinnot.de des Virchowbundes, dem Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V. .

„Nach Abzug aller Kosten 230.000 Euro“: Lauterbach kritisiert Ärzte-Streik scharf

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der gerade die neuen, gestiegenen Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung bekannt gab, zeigt wenig Verständnis für die Mediziner: „Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr“, schreibt Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker schließt die provokante Frage an: „Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?“.

Kritik an Ärztestreik: Netz reagiert gespalten auf Lauterbach-Statement

Karl Lauterbachs Kritik an den Forderungen der Ärzte stößt auf unterschiedliche Reaktionen im Netz. So heißt es von einem Nutzer etwa: „Sie täuschen, Karl_Lauterbach. Laut Statistischen Bundesamt (Stand 31.08.23) lag der sogenannte REINERTRAG pro Praxis bei 233.000 Euro. Der durchschnittliche Nettoverdienst liegt bei jedoch weniger als der Hälfte dessen, weil Krankenversicherung, Rentenbeiträge und Steuern abgezogen werden“.

Auch der VIrchowbund nennt andere Zahlen als der Bundesgesundheitsminister: „Werden vom Jahresüberschuss die Beiträge zur ärztlichen Altersvorsorge, zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Einkommenssteuer abgezogen, verbleibt ein Nettoeinkommen in Höhe von 85.555 Euro.“

„Welcher Handwerksbetrieb arbeitet mit Quartalspauschale?“ – Verständnis für streikende Ärzte

Der Einwand eines weiteren Users lautet: „Welcher Handwerksbetrieb arbeitet mit einer Quartalspauschale? Welcher Handwerksbetrieb hat ein Regelleistungsvolumen? Welcher Handwerksbetrieb hat einen Regress? Geleistete Arbeit zu vergüten, sollte selbstverständlich sein – oder?“ Ein Seitenhieb gegen die Budgetierung. Diese regelt, dass unabhängig von der Zahl der Praxisbesuche pro Patient und Quartal Ärzte nur über ein bestimmtes „Versorgungs-Budget“ vollständig vergütet werden. Ist das Budget ausgeschöpft, werden die darüber hinausgehenden Leistungen geringer oder gar nicht vergütet.

Dennoch kein Grund, das Taschentuch herauszuholen, meint ein X-Nutzer im Kommentar auf die empörten Kommentare des Lauterbach-Posts: „Ehm.... ich bin ja sehr dafür, dass Ärzte anständig Geld verdienen, aber die Hälfte vom 233.000 Euro sind noch immer ‚stark überdurchschnittlich‘. Ob man dafür jetzt Leuten mit 50.000 Euro brutto pro Jahr die Kassenbeiträge erhöhen muss....“

Besonnen die Antwort einer weiteren Userin darauf: „Bevor alle jetzt in die Falle tappen, sich auf eine Neiddebatte einzulassen: der Arbeitsalltag ist in keiner Weise mit dem von Angestellten zu vergleichen! Alle Ärzte, die ich kenne, arbeiten deutlich mehr Wochenstunden, haben weniger Urlaub und ein unternehmerisches Risiko“.

Neben Tausenden Arztpraxen bleiben am Montag auch zahlreiche Apotheken geschlossen. Auch sie geben an, mit massiv gestiegenen Kosten bei stagnierenden Einnahmen sowie Lieferengpässen und Fachkräftemangel zu kämpfen.