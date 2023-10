Frist für die Steuererklärung endet – so gelingt die pünktliche Abgabe noch

Von: Emanuel Zylla

Die Zeit wird knapp: Auch wer spät dran ist mit seiner Steuererklärung 2022, hat noch Optionen, die teuren Verspätungszuschläge vom Finanzamt zu umgehen.

München – Nur noch wenige Tage, dann endet die Frist für die Steuererklärung für 2022. Für alle, die sie gerne auf den letzten Drücker abgeben, gibt es dieses Jahr direkt mal eine gute Nachricht: Der Stichtag für die Steuererklärung 2022 ist in diesem Jahr der 30. September. Da das aber ein Samstag ist, bleibt noch Zeit bis zum 2. Oktober für die Abgabe. Soweit so gut also. Da ist sicherlich sogar noch etwas Zeit übrig, um sich über die ein oder andere Rückerstattung schlau zu machen.

Wer die rechtzeitige Abgabe der Erklärung jedoch verpennt, muss mit einem Verspätungszuschlag rechnen. Stiftung Warentest gibt allen Tipps, die in diesem Jahr besonders spät dran sind.

Wer muss eine Steuererklärung bei seinem Finanzamt abgeben?

Grundsätzlich gilt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständige zu einer Steuererklärung verpflichtet sind. Beschäftigte müssen nur dann eine Erklärung abgeben, wenn folgendes auf sie zutrifft:

Lohnersatz von mehr als 410 Euro ausgezahlt wurde. Das kann Kurzarbeitergeld, Elterngeld oder Arbeitslosengeld I sein.

Einkünfte nach Lohnsteuerklasse VI besteuert wurden.

Nebeneinkünfte (keine Minijobs) von mehr als 410 Euro erwirtschaftet wurden.

ein Lohnsteuerfreibetrag eingetragen wurde und der Bruttoarbeitslohn mehr als 13.150 Euro (bei Paaren mehr als 24.950 Euro) im Jahr beträgt. Ausnahmen gelten bei eingetragener Hinterbliebenen- oder Behindertenpauschbetrag sowie Kinderfreibeträge.

ein Paar die Zusammenveranlagung wählt und einer seine versteuerten Einkünfte in einer anderen Steuerklasse hat als IV.

Diese Verspätungszuschläge berechnet das Finanzamt bei verspäteter Abgabe der Steuererklärung

Stiftung Warentest zeigt Wege auf, wie man teure Verspätungszuschläge vermeiden kann. Denn Vorsicht: Jeder angefangene Monat nach der Frist kostet 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 Euro. Zwar bleibt mit Blick auf den Kalender nicht mehr viel Zeit, es gäbe aber Möglichkeiten doch noch schnell eine gültige Steuererklärung abzugeben:

Über das Onlineportal Elster geht es nur dann fix, wenn man schon einen Zugang hat. Eine Registrierung kann mehrere Tage dauern. Wer das schon erledigt hat, könnte aber theoretisch sogar noch am Stichtag (2. Oktober) bis 23.59 Uhr die Steuer einreichen. Obendrein ist das Portal sehr komfortabel, da viele Formulare automatisch ausgefüllt werden.

Ohne Elster-Zugang empfiehlt es sich, die Steuererklärung in Papierform zu erklären. Die Formulare gibt es aber auch elektronisch und können am Computer ausgefüllt werden. Auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums findet sich der kostenlose Download. Ausgedruckt, müssen diese dann per Post an das zuständige Finanzamt geschickt werden. Doch Achtung: Der Brief muss am Stichtag der Behörde vorliegen. Wer spät dran ist, sollte seine Steuererklärung besser persönlich beim Amt einwerfen.

Zur Einhaltung der Frist kann es auch schon die Abgabe einer unvollständigen Steuererklärung tun. Dann würden auch der Hauptvordruck und das Formular zum Einkommen ausreichen, solange sie fristgemäß beim Finanzamt ankommen. Bei Angestellten und Verbeamteten müsse noch die Anlage N, bei Rentnerinnen und Rentnern die Anlage R und bei Eltern noch die Anlage für Kinder beigelegt werden. Für das Nachreichen der restlichen Unterlagen gelte dann eine Frist von einem Monat.

Wer seinem Finanzamt nachvollziehbare Gründe nennen kann, hat die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu beantragen. Das funktioniert telefonisch, schriftlich oder über Elster. Dabei sollte ein konkreter Abgabetermin zu nennen. Stiftung Warentest empfiehlt hier einen Monat, aber auch danach wirklich abzuliefern, da sonst wieder Verspätungszuschläge drohen.

Wer die Hilfe von einem Steuerberater oder eines Lohnsteuerhilfevereins in Anspruch nimmt, kann seine Abgabefrist verlängern. Auf diesem Weg hätten Steuerzahler für das Jahr 2022 nämlich noch Zeit bis Juli 2024. Mitglied in einem entsprechenden Verein zu werden, könnte da allerdings eine günstigere Alternative sein, als ein Steuerbüro zu beauftragen. Zum Steuerberater müssten hingegen Menschen, die sich mit einem Gewerbe, einer selbstständigen Tätigkeit oder in der Landwirtschaft etwas dazuverdienen.

Für die Steuererklärung 2024 gelten wieder die herkömmlichen Abgabefristen der Finanzämter

Übrigens gelten als Folge der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 bis 2023 verlängerte Abgabefristen für Steuererklärung. Für das Steuerjahr 2024 ist dann die Frist wieder zur normalen Zeit im Jahr. 2025 wäre das dann der 31. Juli, sofern keine Hilfe von Steuerprofis in Anspruch genommen wird. Den Tag sollten sich also Menschen, die zum Prokrastinieren neigen, dicker im Kalender anstreichen, damit die Steuererklärung nicht wieder zur Nervensache wird. Oder gar ein böses Erwachen nach sich zieht. (zy)