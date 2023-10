Insolvenz von beliebter Bio-Marke bei Aldi und Co. – diese Produkte sind betroffen

Von: Deborah Baran

Insolvenz von Purefood wegen hohen Verlusten beim Bio-Hersteller. Was wird sich dadurch bei Aldi, Edeka, Rewe, Müller und Co. ändern?

Der Bio-Hersteller Purefood GmbH, zu dem die Marken Lycka, Stark und Teatox gehören, hat Insolvenzantrag gestellt: zu hohe Verluste, zu wenig Umsatz. Wie geht es mit dem Hersteller von Riegeln, Bio-Eiscreme und Pizza weiter und was bedeutet dies für die Vertreiber wie Aldi, Edeka, Kaufland und Rewe und deren Kundinnen und Kunden?

Lycka, Stark und Teatox – was ist Purefood?

Die Marken Lycka, Stark und Teatox gehören alle zu Purefood. Lycka bietet Schokoriegel, Eiscreme und Pizza an, Stark Power-Riegel, Eis, Bowls und Sportzubehör und Teatox Tee.

Nicht nur Aldi vertreibt die Produkte von Purefood, sondern auch Edeka, Kaufland, Rewe, real, tegut, Bio Company, Alnatura und Müller. Und auch die Deutsche Bahn vertreibt die Produkte: Im Bordrestaurant werden die veganen Schokoriegel von Lycka angeboten, berichtet HEIDELBERG24.

Purefood meldet Insolvenz an

Wie chip.de berichtet, bestätigt der ehemalige Aldi-Süd-Manager und neue Geschäftsführer von Purefood, Carlo Kohns, dass der Hauptgesellschafter Corvis Family Office ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sei.

Dieser habe das Unternehmen vor einem Jahr – als der Firmengründer Felix Leonhardt das Unternehmen verließ – saniert, doch die Zahlen nicht verbessern können: Der Jahresabschluss von 2020 zeigte einen Verlust von 2,1 Millionen Euro bei einem Umsatz von 5,3 Millionen Euro an, 2021 stieg der Verlust auf 3,5 Millionen Euro.

Was die Insolvenz von Purefood bedeutet

Laut merkur.de wolle der Hauptanteilseigner kein weiteres Geld in das Unternehmen stecken, weshalb Purefood am 10. Oktober einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in Hamburg einreichte. Insolvenzen häufen sich in jüngerer Zeit: Vor einem Monat erst meldete der Spielwarenhersteller Haba Insolvenz in Eigenverwaltung an.

Trotz Insolvenzantrag soll der Geschäftsbetrieb von Purefood jedoch erst einmal uneingeschränkt weiterlaufen, sodass die Regale bei den Discountern weiterhin Produkte von Lycka, Stark und Teatox enthalten. (db)