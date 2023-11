Black Friday 2023: So hoch ist die Ersparnis im Vergleich zu anderen Schnäppchen-Tagen

Mit Singles Day, Black Friday und Cyber Monday ist der November ein Paradies für Schnäppchenjäger. Die Angebote sind verlockend – doch wie viel Rabatt ist drin?

München – Wie jedes Mal kurz vor Start der Weihnachtssaison versuchen Händler, sich gegenseitig mit zahlreichen Rabattaktionen zu übertrumpfen. Immer frühzeitiger wollen sie das Geschenkbudget ihrer Kunden für sich verbuchen. Mit dem aus China stammenden Singles Day, dem Black Friday und Cyber Monday können Kunden in den kommenden Wochen wieder einige Schnäppchen landen. Das vierte Quartal ist für den Onlinehandel maßgeblich für den Erfolg eines Geschäftsjahres.

Eine Untersuchung des Vergleichsportals guenstiger.de aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass der Singles Day in Deutschland am 11. November des vergangenen Jahres verglichen mit den anderen Aktionstagen eher enttäuschend ausgefallen sei. Für 2023 liegen noch keine Zahlen vor. Allerdings werde der Singles Day nur von wenigen Händlern ausgetragen. So blieben die Preise bei über 200 ausgewählten Produkten im Schnitt nahezu gleich. Nur vereinzelt seien höhere Rabatte im zweistelligen Bereich ausgemacht worden.

Kunden können am Black Friday bis zu 10 Prozent sparen

Wer wirklich einen Schnapper landen will, sollte sich laut des Wirtschaftsmagazins t3n – digital pioneers auf den Black Friday konzentrieren. In den USA findet der Aktionstag immer am Freitag nach Thanksgiving statt. Wie die Analyse von guenstiger.de im Jahr 2022 ergab, seien am Black Friday 74 Prozent der ausgewählten Artikel günstiger gewesen als noch im Monat davor.

Möglich seien im Durchschnitt Rabatte von bis zu zehn Prozent. In den Bereichen Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Spielwaren, Baumarkt und Werkzeug sogar 13 bis 15 Prozent. Nichtsdestotrotz sollten Kunden bei der Rabatt-Aktion stets ein wachsames Auge haben. Der Cyber Monday am Montag nach Black Friday zeige demgegenüber ein mittleres Sparpotenzial. Laut der Analyse von guenstiger.de seien die Preise im Vergleich zum Vormonat 2022 durchschnittlich um fünf Prozent zurückgegangen.

Am Black Friday versuchen Händler, mit Rabatten das Geschenkbudget ihrer Kunden für sich verbuchen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Tipps für Schnäppchenjäger am Black Friday

Schnäppchenjägern empfiehlt das Vergleichsportal, eine Einkaufsliste zu erstellen und Preisalarme für gewünschte Produkte einzurichten. So werden Nutzer benachrichtigt, sobald die Preise fallen. Zudem sei es ratsam, gerade an Aktionstagen die Preise bei verschiedenen Anbietern zu vergleichen. „Viele Anbieter beobachten ihre Konkurrenz und passen ihre Preise dynamisch an“, schreibt guenstiger.de. Das erhöhe die Chance, den gewünschten Artikel bei einem anderen Händler zu einem günstigeren Preis zu finden.

Laut t3n sollten Sparfüchse mit ihrer Bestellentscheidung wegen der möglicherweise knappen Verfügbarkeit nicht zu lange warten. Wer sich ein paar Stunden Bedenkzeit sichern will, könne zusätzlich auch auf Vorkasse setzen. Zwar hätten auch schon andere Untersuchungen herausgefunden, dass über den gesamten November die Preise schon deutlich niedriger seien als in anderen Monaten. Black Friday bleibe jedoch offenbar auch 2023 der Tag, an dem besonders günstige Angebote zu finden sein dürften, so das Wirtschaftsmagazin. (phf)