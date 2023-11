„Dachte immer, die stehen unter Schutz“: Maulwurf-Produkt im Supermarkt stellt Kunden vor Rätsel

Von: Sandra Sporer

Maulwurf-Fleisch im Supermarkt? Dieses kuriose Produkt gab einem Kunden Rätsel auf. © Screenshot/X

Gefüllter Maulwurf im Supermarkt-Regal – ist das überhaupt erlaubt? In diesem Fall tatsächlich ja. Das liegt an einem ganz bestimmtem Detail.

München – Wenn es Fleisch gibt, kommt in Deutschland meist Schwein, Rind oder Hähnchen auf den Tisch. Auch wenn sich immer mehr Deutsche fleischlos ernähren. Andernorts wird auch das Fleisch von Kudu, Strauss, Känguru oder Rentier gern gegessen. Dennoch machte einen Supermarkt-Kunden der Anblick eines als „Maulwurf gefüllt“ deklarierten Stück Fleisch stutzig.

Maulwurf-Fleisch im Supermarkt? Kunde rätselt, wie das sein kann

„Ich habe immer gedacht, die wären geschützt“, wundert er sich in seinem Post auf X (ehemals Twitter). Und das stimmt auch. Laut dem Umweltbundesamt ist „der Maulwurf (...) eine nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützte Art“. Folglich darf das Tier natürlich auch nicht getötet und verzehrt werden.

Aber wie kann es dann im Supermarkt angeboten werden? Ganz einfach – es handelt sich nicht wirklich um Maulwurffleisch. Ein Blick auf die ebenfalls auf dem Etikett stehende Zutatenliste verrät, dass es sich hier um Schweinefleisch – genauer gesagt einen Schweinekamm – handelt.

Ein Kommentar unter dem Post des Kunden klärt noch weiter auf: „Das ist eine Art Minispießbraten. Dicke Scheibe Kamm, mit Schmetterlingsschnitt aufschneiden und mit Zwiebeln und Gewürzen füllen und dann in den Ofen.“ Die Bezeichnung „Maulwurf gefüllt“ ist folglich der Name dieses Bratengerichts. „Hört sich lecker an“, konstatiert der Post-Autor.

Viele finden das vermeintliche Maulwurf-Fleisch aus dem Supermarkt vor allem lustig – aber nicht alle

Vor allem finden sich in den Kommentaren allerdings zahlreiche humorvolle Reaktionen auf den Post des Mannes. So antwortet ein Kommentar auf die Frage des Mannes, ob Maulwürfe nicht geschützt seien mit den Worten: „Nur die ohne Zwiebelfüllung“. Ein weiterer Kommentar lautet: „Wie schmeckt Maulwurf? Eher wie Hühnchen oder wie Wild oder doch eher Schwein?“. Und ein Dritter meint: „Aber Hafermilch ist irreführend.“

Es gibt jedoch auch einige ernstere Kommentare. So merkt eine Nutzerin an: „Knapp 500g Fleisch sogar gefüllt für 3.44€. Das ist eigentlich das schlimmste daran. Sorry, dass ich in diesem Fall den Spaß nicht mitmachen kann.“ Wenig begeistert war auch ein anderer Supermarkt-Kunde – er reagierte sehr zynisch auf einen Lieferstopp. Ein auf TikTok geteiltes Leberkas-Rezept löste ebenfalls Empörung aus. (sp)