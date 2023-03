Ramadan 2023: Sprüche zur Fastenzeit per WhatsApp verschicken

Von: Marvin K. Hoffmann

Teilen

Für Muslime hat der Fastenmonat Ramadan begonnen – auch in Deutschland. Für WhatsApp und Co. gibt es viele Wünsche und Sprüche. Diese hier zum Beispiel.

Hamm – In NRW und ganz Deutschland beginnt 2023 kurz nach dem Frühlingsstart der muslimische Fastenmonat Ramadan abends am 23. März (Donnerstag) und endet einen Monat später abends am 21. April (Freitag). In dieser Zeit dürfen gläubige Muslime – mit Ausnahmen – vor Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen – und sie sollen sich auch sexuell enthalten. Der Fastenmonat erfordert also ein hohes Maß an Selbstdisziplin – Freunde, Familienmitglieder, Bekannte und Arbeitskollegen würden sich daher sicherlich auch bestimmt über ein paar aufmunternde Wort freuen. Sprüche und Wünsche zum Ramadan 2023 gibt es hier.

Was? Fastemonat Ramadan Wann? 23. März bis 21. April 2023 Welche Religion? Islam

Nichts essen und nichts trinken, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang – und das 30 Tage lang. Der Fastenmonat Ramadan steht an für weltweit rund 1,8 Milliarden Muslime – darunter auch viele in Deutschland. Seinen Mitmenschen kann man schlicht und ganz einfach „Ramadan Karim/Kareem“ oder „Ramadan Mubarak“ wünschen, was so viel wie „Habt einen großzügigen/reichlichen Ramadan” oder einfach „Froher Ramadan“ bedeutet, berichtet wa.de. Zum sogenannten Zuckerfest, also am Ende des Fastenmonats, kann man „Eid Mubarak“ wünschen. Das heißt so viel wie der deutsche Festtagsgruß „gesegnetes Fest“. Manchmal soll es aber ja noch ein wenig ausgefallener sein. Hier gibt es Sprüche, die man seinen muslimischen Mitmenschen bei WhatsApp und Co. schicken an.

Ramadan 2023: Schöne und liebe Sprüche und Wünsche zum Fastenmonat der Muslime

„Wer das Fasten im Ramadan gläubig und nur für Allah vollzieht, dem werden seine vergangenen Sünden getilgt.“ – Ahmad Ibn Hanbal

„Der Ramadan ändert nicht unseren Tagesablauf, sondern unsere Herzen.“ – Al Bukhari

Wer fastet, der rastet. Nutze den Ramadan zur Entschleunigung und gewinne Abstand vom stressigen Alltag. Ich wünsche dir alles Gute.

Ich finde es toll, wie willensstark du bist und dich an die Ramadan-Regeln hältst. Mach‘ weiter so, du bist klasse!

Der Freitag rückt die Woche zurecht, der Ramadan den Monat und die Hadsch das Leben.

Fasten im Ramadan soll sich nicht nur von deinen schlechten Angewohnheiten abhalten, sondern sie für immer vergessen machen. Du schaffst das, ich glaube an dich.

„Wer das Fasten im Ramadan gläubig und nur für Allah vollzieht, dem werden seine vergangenen Sünden getilgt.“ – Ahmad Ibn Hanbal

Der Ramadan wird für dich vielleicht ein Kampf, aber wenn du ihn gewinnst, wirst du für immer stolz auf dich sein können. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Fasten.

Ich wünsche dir und deiner Familie sowie allen Freunden ein schönes Fastenbrechen. Genießt die gemeinsame Zeit und schlagt euch die Bäuche voll.

Generell gilt, wie bei allen religiösen und gesellschaftlichen Themen: Setzen Sie sich mit Ihrem Gegenüber auseinander, hören Sie ihm zu und begegnen Sie ihm mit Respekt. Nicht jedem mag sich auf den ersten Blick der Sinn des Fastens erschließen, doch für Muslime ist der Ramadan ein wichtiger Bestandteil ihres Glaubens. Ganz wichtig: Muslime fasten freiwillig – und das gerne. Keiner wird gezwungen, viele fiebern sogar auf den Ramadan hin. Nette Wünsche und aufmunternde Worte können diese Vorfreude also noch verstärken.

Eine weitere Idee: Die Ramadan-Feiern sollen voller Freude sein. Warum nicht einfach mal ein paar muslimische Freunde zum Fastenbrechen einladen? Gemeinsam essen und trinken hat schließlich noch keiner Freundschaft geschadet. In diesem Sinne: Ramadan Kareem!