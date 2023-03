„Bekommen seit einer Woche keine Briefe“ – Postbote reagiert auf Zettel und amüsiert das Netz

Von: Anika Zuschke

Es kann schon einmal passieren, dass Post verloren geht. Doch offenbar nicht bei diesem Fall in Hamburg. Dort reagierte ein Briefträger prompt auf den Vorwurf.

Hamburg – Die Deutsche Post genießt keinen besonders guten Ruf. Im Jahr 2022 hat der Ärger über die Post laut dem ZDF sogar einen neuen Höchstwert erreicht – demnach gingen dreimal so viele Beschwerden bei der Bonner Aufsichtsbehörde über die deutsche Brief- und Paketbranche ein wie noch im Jahr 2021. Anlass für die Beschwerden waren meist verspätete oder verlorene Sendungen. Doch bei einem Fall in Hamburg scheint die Schuld an fehlenden Briefen tatsächlich nicht den Postboten zu treffen.

„Bekommen keine Briefe mehr“ – Reaktion des Postboten sorgt für Belustigung

„Lieber Briefträger, wir bekommen seit einer Woche keine Briefe mehr.“ Mit diesen Worten startet ein Aushang in Hamburg, der am 15. Februar 2023 auf dem Instagram-Kanal notesofgermany gepostet wurde. Darin beschreibt eine Familie freundlich, wo sich der eigene Briefkasten verorten lässt und hakt fragend bei dem verantwortlichen Postboten nach: „Würden Sie uns neue Briefe bitte dort einwerfen?“

Unter der Nachricht an den Postboten hat jedoch auf dem gleichen Zettel eine andere Person direkt auf die Bitte reagiert: „Sie hatten die Tage keine Post!“, steht dort geschrieben – es ist anzunehmen, dass die Nachricht von dem Briefträger selbst stammt. Offenbar hat dieser also den Briefkasten nicht einfach übersehen, es gab lediglich keine Post zum Zustellen. Anders in London. Dort schoss ein kurioser „Fund“ den Vogel ab: Ein Brief erreichte seine Adresse erst nach über 100 Jahren.

Amüsierte Kommentare auf Instagram: „Niemand mag Sie und schreibt Ihnen! – Der Postbote“

Unter dem Instagram-Post sammelten sich schnell belustigte Kommentare. „‚Niemand mag Sie und schreibt Ihnen! – Der Postbote‘“, kommentiert ein User amüsiert und bringt damit die Botschaft des mutmaßlichen Briefträgers auf den Punkt. Eine andere Instagram-Nutzerin sieht es positiv und schreibt: „Keine Post heißt aber auch keine Rechnungen.“ Den Standpunkt scheinen viele User zu vertreten. Kommentare wie „Es gibt nichts Besseres als keine Post, wat is mit den Leuten? Als bekäme man jemals irgendwas Erfreuliches per Post“ und „No news is good news“ reihen sich aneinander.

Andere User geben aber auch noch einen weiteren Gedankenanstoß: „‚Lesen Sie auch Nachrichten? Wir streiken!“‘, schreibt eine Nutzerin und übersetzt damit in ihren Worten die Botschaft des mutmaßlichen Briefträgers. Die Erklärung findet auch eine weitere Person unter dem Instagram-Post: „Die Post hatte gestreikt, daher kamen viele Briefe nicht rechtzeitig an.“ Eine Postbotin in Berlin hinterließ indes auf einem DHL-Zettel einen Hilferuf – die Geschichte erwärmt nun tausende Herzen.