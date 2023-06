Edeka-Kunde macht kuriose Entdeckung: „Total nice und unique Geschäftsidee“

Von: Kai Hartwig

Mit Rabatten und Aktionen locken Supermärkte ihre Kundschaft. Doch an einer Edeka-Filiale in Berlin fand sich ein äußerst sonderbares Angebot.

München/Berlin - In einem Supermarkt oder Discounter finden sich zahlreiche Produkte. Dabei fällt es den Kunden mitunter schwer, sich zu entscheiden. Zu vielfältig ist das Angebot in den Filialen von Aldi, Lidl, Penny, Netto, Rewe, Edeka, Kaufland oder der Konkurrenz. Doch was nun der Kunde eines Edeka-Supermarktes zu sehen bekam, erschien doch besonders.

Edeka-Kunde macht kuriose Entdeckung vor einer Filiale in Berlin-Mitte

Derweil machte der bereits angesprochene Edeka-Kunde seine Entdeckung nicht in einer Filiale der Supermarktkette. Er fand das Angebot im Umfeld des Marktes vor, der sich seinen Angaben nach in Berlin-Mitte befindet. Genauer gesagt direkt daneben.

Auf Twitter postete er zum Beweis ein Foto des Produkts und schrieb dazu: „Einen Kaffeeautomaten können Interessierte neben dem Edeka in der Annenstraße in Mitte abholen. Besitz- und Eigentumsaufgabe durch Verbringung in den öffentlichen Raum scheint gegeben.“

Tatsächlich hatte jemand dort auf einer kleinen Mauer einen Kaffeevollautomaten der bekannten italienischen Marke Saeco abgestellt. Ob das gute Stück noch funktionstüchtig war oder nicht, lässt sich nur erahnen. Es erscheint jedoch wahrscheinlicher, dass hier jemand die Kaffemaschine wohl eher illegal entsorgen als verschenken wollte. Schließlich lässt sich ein solches Gerät, welches noch funktioniert, sicher noch für einen guten Preis verkaufen.

Kaffeevollautomat neben Edeka-Filiale abgestellt: „Kann eventuell auch als Faxgerät umgebaut werden“

Einige Twitter-User kommentierten den Fund des Edeka-Kunden. „Asozial“, fand eine Nutzerin das Abstellen der Maschine auf der Mauer. Und fragte sich: „Ob das von einem Geschäft, Späti, Restaurant sein könnte?“ Mit Humor nahmen es viele andere User. „Vielleicht auch nur eins der vielen hippen Berliner Start-ups mit einer total nicen und uniquen Geschäftsidee?“, mutmaßte einer. „Gibt der Bezeichnung ‚Coffee to go‘ eine ganz neue Beschreibung“, urteilte ein anderer.

„Zu aufwendig, da fehlt ja die Brühgruppe“, lehnte ein weiterer Nutzer das Kaffeemaschinen-Angebot ab. „Kann eventuell auch als Faxgerät umgebaut werden. Hin da“, witzelte ein User. „Ein passender Bürodrucker liegt meistens auch noch irgendwo in der Nähe“, versprach ein Nutzer spaßeshalber.

Ob sich inzwischen eine Person bedient und den Kaffeevollautomaten mitgenommen hat oder dieser immer noch in Berlin-Mitte an der Edeka-Filiale steht, ist nicht überliefert. Derweil gibt es nicht nur im Supermarkt oder Discounter ab und an skurrile Angebote zu bestaunen. Ein Nutzer des Portals Kleinanzeigen bot kürzlich dort einen kuriosen Tausch an.