Ärger über Amazon-Bote: Empfängerin muss Paket „aus Briefkasten zerren“ – Versand-Riese reagiert

Von: Eileen Kelpe

Teilen

Eine Amazon-Kundin erwartet ein Paket. Als die Sendung endlich zugestellt wird, ist sie völlig zerstört. Die Beschwerde der Empfängerin erhört auch das Unternehmen.

München – Viele Paketlieferungen laufen problemlos. Doch es gibt auch immer wieder bei dem Versand und Empfang von Paketen. Obwohl diese in vielen Fällen auch vermieden werden könnten. Auch bei einer Amazon-Kundin lief nicht alles nach Wunsch, sie erlebte an ihrem Briefkasten eine große Enttäuschung.

Kundin empört: Amazon-Bote stopft Paket in Briefkasten – Unternehmen reagiert

Der viel zu große Karton wurde gewaltsam in den Schlitz gepresst, zum Beweis zeigte die Paketempfängerin ein Foto der Sendung auf Twitter. Und machte ihrem Unmut Luft: Nicht nur das Paket, sondern wohl auch der Inhalt waren hinüber. Ähnlich erging es kürzlich auch einem DHL-Kunden.

Doch zurück zur Amazon-Paketempfängerin. Obwohl sie zu Hause war, klingelte der Bote ihren Angaben nach nicht. Die verärgerte Kundin schrieb zu ihrem Tweet mit dem Bild ihrer zerstörten Büchersendung: „Wenn dein Paket so in den Briefkasten gequetscht wurde! Statt zu klingeln!“ Und meinte voller Ironie: „Ist nicht so, als wäre ich zu Hause gewesen. Darf mein Buch zurück schicken Buchrücken schön zerknickt.“ Den Tweet ergänzte sie um zwei Hashtags: „#DHL“ und „#Amazon“.

Ob die Sendung jedoch überhaupt von DHL verschickt wurde oder von Amazons Lieferservice, blieb anhand des Bilds offen. Die Schriftart auf dem Paket lässt eher auf letztere Variante schließen, möglicherweise hatte sich die Amazon-Kundin auch im Ärger um die verpatzte Lieferung vertan und DHL zu Unrecht als Mitübeltäter benannt.

Die Enttäuschung der Empfängerin blieb auch Amazon nicht verborgen. Schnell bekam die Userin eine Antwort auf ihren Tweet von Amazons Kundenservice. Die Frage, ob sie die Sendung schon reklamiert habe, bejahte sie. Der Amazon-Kundenservice schrieb darauf: „Dann hast du alles richtig gemacht.“ Doch die Kundin beklagte, dass es trotzdem sehr ärgerlich und ein unnötiger Aufwand sei und vor allem – keine Ausnahme.

Leider keine Ausnahme: Immer wieder zerquetschte Bücher im Briefkasten

Obwohl das Unternehmen schnell reagierte, blieb die Kundin frustriert und schilderte ihre bisherigen Erfahrungen mit Amazon-Lieferungen: „Leider ist das keine Ausnahme, es ist nicht das erste Buch, das ich so aus dem Briefkasten zerren musste, weil es so hineingequetscht wurde.“ Auch andere Nutzer, die den Tweet kommentierten, hatten wohl ähnliche Erfahrungen gemacht. Eine Nutzerin schreibt: „Hatte sowas auch einmal, so ätzend.“ Ein Twitter-User meinte: „Das kenne ich auch. Deswegen bestelle ich Bücher ungern bei Amazon.“

Eine Amazon-Kundin findet beschädigtes Paket in ihrem Briefkasten vor. © Twitter

Derweil betonte der Amazon-Kundenservice nochmal, dass es wichtig sei, solche Fehler zu melden: „Dann ist es auf jeden Fall gut, dass du dies bei uns gemeldet hast, da wir solche Vorkommnisse nur so vermerken können.“ Ob die Kundin eine Ersatzlieferung für ihr beschädigtes Buch bekam, ist nicht überliefert.

Pakete werden unterdessen manchmal von den Boten nicht nur in Briefkastenschlitze gepresst, sondern kommen manchmal sogar ganz zerfleddert an, wie ein DHL-Kunde zu berichten wusste. Ein anderer Empfänger fand sein DPD-Paket sogar in der Mülltonne vor. (eike)