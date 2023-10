„So sieht der Service a la DHL Paket aus!“: Kunde schießt viele Beweisfotos von zerstörtem Inhalt

Von: Kai Hartwig

Teilen

Eine DHL-Paketlieferung verlief für einen Kunden nicht nach Wunsch. Er beschwerte sich öffentlich darüber – das Unternehmen reagierte.

München – Täglich werden in Deutschland Millionen Pakete versendet. Nicht immer zur Zufriedenheit der Kunden, wie das Video einer Hermes-Lieferung jüngst zeigte. Der Empfänger einer DHL-Sendung war nun ebenfalls wenig begeistert über den Zustand seines Pakets. Er machte seinem Ärger öffentlich Luft.

Empfänger ist restlos bedient: DHL-Paket kommt bei ihm „total aufgeweicht“ an

Auf Facebook postete er einige Bilder, die das Paket verschlossen und geöffnet zeigen. Dazu schrieb er: „So sieht der Service à la DHL Paket aus! Ein total aufgeweichtes Paket kommt zu mir.“ Wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist, waren große Teile des Pakets durchnässt. Eines der Fotos zeigt, dass offenbar auch Glasflaschen in dem DHL-Paket verschickt wurden. Diese überlebten den Versand aber offenbar nicht und gingen kaputt.

Die ausgelaufene Flüssigkeit richtete innerhalb des DHL-Pakets Schaden an. Unter anderem ein Buch war völlig durchnässt. Auch die Briefmarken an der Außenseite des Pakets wirkten, als habe man sie einmal unter den Wasserhahn gehalten. In diesem Zustand konnte der Empfänger mit der Sendung laut eigener Aussage wenig anfangen. Er machte dem Paketdienstleister schwere Vorwürfe: „DHL ist noch nicht mal in [der] Lage, es im Postzentrum zu entsorgen und eine Info an den Kunden [weiterzuleiten]! Nein, man verpackt/verklebt es neu und schickt es nach Mülheim zurück! Überall versaut es die Fahrzeuge!“

Der erboste DHL-Kunde ergänzte wenig charmant: „Also was für Hohlkörper arbeiten eigentlich bei der DHL?“ Ein anderer User stützte die Meinung des verärgerten Paketempfängers und kommentierte den Beitrag nur mit dem Satz: „Man hat echt keine Worte...“

DHL reagiert auf Beschwerde eines Paketempfängers und entschuldigt sich

Der Vollständigkeit halber sei gesagt: Anhand der Fotos lässt sich nicht sicher nachvollziehen, warum die Glasflaschen den Versand nicht überlebten. Zerbrechliche Dinge in ein Paket zu packen und zu verschicken, ist grundsätzlich risikoreich. Ob in besagtem Fall die Sendung entsprechend bruchsicher ausgepolstert wurde oder nicht, bleibt offen. Die Verantwortung für den völlig durchweichten Zustand des DHL-Pakets kann also sowohl beim Boten oder aber dem Versender liegen.

Ein DHL-Paket erreichte einen Empfänger in diesem desolaten Zustand. Er war wenig begeistert. © Screenshot/Facebook.com

Dennoch reagierte das Social-Media-Team der DHL auf den wutentbrannten Post des Paketempfängers. „Das sollte so natürlich nicht passieren und wir bitten um Entschuldigung“, schrieb eine DHL-Mitarbeiterin in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Post. Sie bat um eine persönliche Nachricht mit genaueren Daten der beanstandeten DHL-Sendung. Und versprach: „Wir werden uns schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen.“

Ob der DHL-Kundenservice inzwischen die Wogen glätten konnte oder nicht, wurde anhand des Posts nicht deutlich. Der User reagierte zumindest in der Kommentarspalte bislang nicht auf die Entschuldigung des Paketdienstleisters. In einem ebenfalls desolaten Zustand kam auch eine DPD-Sendung an. Derweil hatte jüngst ein anderer DHL-Kunde Angst, sein beschädigtes Paket zu öffnen. (kh)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.