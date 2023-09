Weitere Real-Märkte stehen vor dem Aus: Diese 62 Filialen sind betroffen

Von: Emanuel Zylla

Die Luft wird nach dem Insolvenzantrag dünner für die letzten Warenhäuser von Real in Deutschland. Diese 62 Filialen sind die letzten ihrer Art.

Mönchengladbach – Kunden wissen nur zu gut, dass viele Filialen der Warenhauskette Real über die Jahre aus der Supermarktlandschaft verschwunden sind. 2020 waren laut Angaben der Real GmbH noch 276 in ganz Deutschland geöffnet, dieser Tage sind es nur noch 62. Das Einzelhandelsunternehmen steckt bereits seit Jahren in einer Krise. Am Freitag (29. September) meldete die Real GmbH Insolvenz an und auch das Schicksal der verbliebenen Geschäfte namens „Mein Real“ und der etwa 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängt in der Schwebe.

Diese 62 Filialen von „Mein Real“ in Deutschland gibt es noch:

Amberg: Fuggerstraße 4

Fuggerstraße 4 Bexbach: Poststraße 1

Poststraße 1 Brakel (NF): Warburger Straße 38

Warburger Straße 38 Brandenburg an der Havel: Brielower Landstraße 29

Brielower Landstraße 29 Bruchsal - Heidelsheim: Stuttgarter Straße 10

Stuttgarter Straße 10 Böblingen: Röhrer Weg 18

Röhrer Weg 18 Bühl - Vimbuch: Vimbucher Straße 75

Vimbucher Straße 75 Coesfeld: Dülmener Straße 39

Dülmener Straße 39 Dinslaken: Thyssenstraße 70

Thyssenstraße 70 Donaueschingen: Bregstraße 30

Bregstraße 30 Düsseldorf - Heerdt: Schiessstraße 31

Schiessstraße 31 Erfurt - Schmira: Gothaer Straße 22

Gothaer Straße 22 Ettlingen: Huttenkreuzstraße 8

Huttenkreuzstraße 8 Euskirchen: Narzissenweg 25

Narzissenweg 25 Frankfurt-Oder: Messering 10

Messering 10 Gelsenkirchen - Buer: Emscherstraße 37

Emscherstraße 37 Gosen - Neu Zittau: Am Müggelpark 10-12

Am Müggelpark 10-12 Gotha: Schubertstraße 20

Schubertstraße 20 Hagen: Vollbrinkstraße 9

Vollbrinkstraße 9 Halle (Saale) - Neustadt: Neustädter Passage 17

Neustädter Passage 17 Halle (Saale) - Peißen: Saarbrücker Straße 1

Saarbrücker Straße 1 Hallstadt: Emil-Kemmer-Straße 2

Emil-Kemmer-Straße 2 Heidenau: Hauptstraße 3

Hauptstraße 3 Heiligenhaus: Velberter Straße 38-44

Velberter Straße 38-44 Helmstedt: Werner-von-Siemens-Straße 3

Werner-von-Siemens-Straße 3 Herne: Am Großmarkt 4

Am Großmarkt 4 Ingelheim am Rhein: Nahering 3

Nahering 3 Irxleben - Hermsdorf: Elbepark 1

Elbepark 1 Jettingen: Heilbergstraße 3

Heilbergstraße 3 Kamp - Lintfort: Moerser Straße 221

Moerser Straße 221 Karlsruhe - Bulach: Ortenbergstraße 8

Ortenbergstraße 8 Köln - Sülz: Weißhausstraße 20-30

Weißhausstraße 20-30 Ludwigshafen am Rhein: Prälat-Caire-Straße 7

Prälat-Caire-Straße 7 Magdeburg: Olvenstedter Graseweg 37

Olvenstedter Graseweg 37 Monschau - Imgenbroich: Hans-Georg-Weiss-Straße 8

Hans-Georg-Weiss-Straße 8 Mülheim-Kärlich: Industriestraße 4

Industriestraße 4 Nordwalde: Wallgraben 12-14

Wallgraben 12-14 Oberndorf am Neckar: Friedrich-List-Straße 10

Friedrich-List-Straße 10 Passau: Holzmannstraße 52

Holzmannstraße 52 Pocking: Passauer Straße 56

Passauer Straße 56 Pritzwalk: Rostocker Straße 2

Rostocker Straße 2 Querfurt: Nebraer Tor 5

Nebraer Tor 5 Riesa: Riesapark 4

Riesapark 4 Saarlouis: Carl-Zeiss-Straße 2

Carl-Zeiss-Straße 2 Salzgitter: Konrad-Adenauer-Strasse 111

Konrad-Adenauer-Strasse 111 Salzgitter - Thiede: Schäferwiese 15

Schäferwiese 15 Schiffdorf-Spaden: Neufelder Weg 5

Neufelder Weg 5 Schwentinental - Raisdorf: Mergenthalerstraße 13-21

Mergenthalerstraße 13-21 Stuhr - Groß-Mackenstedt: Proppstraße 164

Proppstraße 164 Süßenborn / Weimar: Landhausallee 7

Landhausallee 7 Traunstein - Haslach: Haslacher Feld 5

Haslacher Feld 5 Uelzen: Fischerhofstraße 6

Fischerhofstraße 6 Walbeck-Hettstedt: Kämmritzer Weg 20

Kämmritzer Weg 20 Weiden (Oberpfalz): Neustädter Straße 22

Neustädter Straße 22 Weingarten: Franz-Beer-Straße 108

Franz-Beer-Straße 108 Wernigerode: Dornbergsweg 43

Dornbergsweg 43 Wetzlar: Hörnsheimer Eck 2-4

Hörnsheimer Eck 2-4 Wolfsburg - Nordsteimke: Hehlinger Straße 21

Hehlinger Straße 21 Wuppertal - Langerfeld: Dieselstraße 20

Dieselstraße 20 Wülfrath: Zur Fliethe 8

Zur Fliethe 8 Zwiesel: Alte Langdorfer Straße 15

Alte Langdorfer Straße 15 Übach - Palenberg: Boschstraße 4

Boschstraße 4 Quelle: Real GmbH

„Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung“: Real möchte Geschäftsbetrieb aufrechterhalten

Mit ihrem Insolvenzantrag setze die Real GmbH auf Eigenverantwortung, um bei möglichen Übernahmeverhandlungen mit Wettbewerbern am Tisch zu sitzen. Man wolle die 5000 verbliebenen Arbeitsplätze erhalten und – das wäre natürlich erfreulich für Kundinnen und Kunden – die Möglichkeit erhalten, verbleibende Filialen geöffnet zu lassen. Das erklärte das Unternehmen am 29. September in einer Pressemitteilung.

„Eine Insolvenz in Eigenverwaltung steht nur jenen Unternehmen offen, die zwar vor wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, aber einen tragfähigen Geschäftsplan vorlegen können“, hieß es weiter. Ob die Geschäftsführung, die aus Bojan Luncer (Vorsitzender), Ulrich Bergmoser und Karsten Pudzich besteht, allerdings die Zügel in der Hand behalten darf und ihr Geschäftsplan tatsächlich Zukunft hat, liegt nun in den Händen des Amtsgerichts Mönchengladbach.

Die SB-Warenhauskette Mein Real hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die bewegte jüngere Geschichte der Real GmbH: Unternehmen wanderte in viele Hände

Zur Erinnerung: 2022 seien laut der Real GmbH die 63 verbliebenen Märkte, nach einem ordentlichen Bieterverfahren, von der SCP Group an die Unternehmerfamilie „Drs. Tischendorf“ abgegeben worden - und unter dem Namen „Mein Real“ weitergeführt. SCP habe das Unternehmen wiederum 2020 von der Metro AG übernommen. Aus 276 Warenhäusern seien unter der Leitung von SCP am Ende noch 160 Geschäfte geblieben. Die Real GmbH gibt an, dass durch die Abgabe der Standorte, unter anderem an Kaufland, Globus, Edeka und Rewe, „tausende Arbeitsplätze gesichert werden“ konnten.

Nun ist SCP wieder am Steuer: „Angesichts der kritischen wirtschaftlichen Verfassung der real GmbH hat SCP das Unternehmen im Interesse aller Stakeholder im Mai dieses Jahres wieder erworben.“ Das Insolvenzverfahren sei nun nötig geworden, weil „zuvor getroffene fehlgeleitete operative Managemententscheidungen vor dem Hintergrund des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds nicht schnell genug korrigiert werden“ konnten. (zy)