„Ist da Gold drin?" Vanillekipferl-Preis sorgt für Kopfschütteln – Wirt rechnet vor

Von: Richard Strobl

Wie viel dürfen Plätzchen kosten? Der Preis für Vanillekipferl sorgt aktuell für Furore. Ein Wirt erklärt, wie viel Arbeit in der Weihnachts-Leckerei steckt.

Linz – Zimtsterne, Kokos-Makronen und Vanillekipferl – Plätzchen gehören einfach zur Weihnachtszeit und schmecken besonders gut, wenn es draußen kalt und drinnen mollig warm ist. Viele nutzen die Adventswochenenden dazu, um sich selbst als Weihnachtsbäcker zu versuchen. Andere greifen – ob aus Zeit- oder Kochkunst-Gründen – lieber auf fertige Plätzchen zurück und kaufen ihre Lieblingssorte. Doch hier muss man teils kräftig in die Tasche greifen.

Viele lieben Vanillekipferl. Allerdings nicht zu dem gesalzenen Preis, der in einem Geschäft verlangt wurde. © IMAGO/imageBROKER/Lucas Seebacher

So sorgt aktuell der Preis für Vanillekipferl in Österreich für Wirbel und Aufregung. In der Donau-Stadt Linz tauchte das Foto von Vanillekipferln in einer Verkaufsauslage auf. 250 Gramm sollten laut Schild 14,15 Euro kosten. Das Portal Linz News rechnet vor, dass man somit 56,60 Euro für ein Kilo Vanillekipferl zahlen würde und löste mit seinem Posting des Plätzchen-Preises einen kleinen Eklat aus. Ob die Auslage wirklich aus diesem Jahr und aus Linz stammt, ist dabei nicht zu belegen. Dennoch sorgt der Beitrag für Wirbel.

Kipferl-Knatsch: Plätzchen-Preis sorgt für Aufregung

Denn unter dem Bild reihen sich erstaunte User ein, die den – aus ihrer Sicht – hohen Preis nicht fassen können. „Nimmer normal“, „Wer die kauft, ist selber schuld“, „unglaublich“, „Wahnsinn“, schreiben sie unter das Bild. Andere fragen ironisch: „Ist da Gold drin?“ und sehen „Wucherpreise“. Zudem verweisen sehr viele User darauf, dass man dann doch lieber selbst zum Plätzchen-Bäcker werden sollte (Hier gibt‘s das Vanillekipferl-Rezept).

„Wucherpreis“ für Vanillekipferl? Wirt rechnet vor

Doch: Handelt es sich tatsächlich um „Wucherpreise“? Schon vor einigen Wochen hatte sich ein Wiener Wirt zu Wort gemeldet und vorab seinen Vanillekipferl-Preis erklärt. Offenbar war ihm klar, dass dieser von einigen Kunden als zu hoch angesehen werden könnte: Denn er verlangt für ein Kilo des Gebäcks sogar 65 Euro. Doch wie kommt es zu diesem Preis?

Der Wiener Wirt schreibt in einem Facebook-Post, dass Kunden den Teig an sich für 18 Euro pro Kilo kaufen könnten. „Der Rest ist nur Arbeitszeit, weil das wirkli a Mörder Arbeit is“, so der Wirt. Für 18 Kilo Vanillekipferl hätten bei ihm sechs Mitarbeiter je acht Stunden gearbeitet, um die Kipferl zu produzieren. „Jeder der das für zu viel findet, möge sich bitte einen Teig selbst machen und 1 kg zu Hause machen und mal auf die Uhr schaun, wie lang er dafür braucht“, meint er weiter. Dann solle man sich überlegen, wie viel einem seine eigene Zeit wert sei.

In den Kommentaren bekommt der Wirt viel Zuspruch für seine Erklärung. Selbst die Hobby-Bäcker stimmen ihm zu: „Jeder der selber backt, weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt“, schreibt etwa einer. Eine andere Userin findet die Erklärung zwar verständlich, findet die 18 Euro für ein Kilo Teig aber „sehr übertrieben“. Man bekomme den fertigen Teig beim Supermarkt um die Ecke für vier bis fünf Euro. Der Wirt antwortet: „Dann bitte dort kaufen“ und erklärt noch einmal, dass er von dem Verkauften neben dem Warenwert noch Steuern, Arbeitszeit und weitere Fixkosten bezahlen müsse.

Zum Vergleich: Die Münchner Backstube von Rischart verlangt für ein Kilo Vanillekipferl aktuell 39,90 Euro. Die Stollen-Manufaktur der Bäckerei Schellenberger aus dem Erzgebirge verkauft seine Kipferl sogar für 29,80 Euro pro Kilo.

