„Ich habe eine leicht verrückte Frage“: eBay-Kleinanzeigentausch sorgt für Debatte

Ein eBay-Verkäufer will sich mit einem ungewöhnlichen Zahlungsmittel bezahlen lassen. Zum Tausch schlägt er Kaugummis vor.

München – Auf eBay Kleinanzeigen können Kunden die verschiedensten Dinge kaufen und verkaufen. Ob Wohnungen mit besonderen Bädern oder Möbel, die einen Chat eskalieren lassen, auf dem Online-Portal lässt sich so einiges finden. So manch ein Gespräch bietet zusätzliches Unterhaltungspotenzial. So drohte ein Käufer einem Verkäufer damit, dass er vom Finanzamt sei. Auf eine andere Art und Weise sorgte ein gewünschtes Zahlungsmittel eines eBay-Verkäufers für Schmunzeln auf Reddit. Als dieser merkte, dass seine Kaugummis knapp werden, kam er auf eine besondere Idee.

Ungewöhnlicher eBay-Kleinanzeigentausch: Kaugummis gegen Taschenrechner

Es klingt nach einer ganz gewöhnlichen Frage: „Gehst du heute zufälligerweise noch einkaufen?“ Doch im Kontext eines Chatgesprächs zwischen einem eBay-Verkäufer und -Käufer, wirft sie nur weitere Fragen auf. Worauf der User, der die Geschichte am 11. März auf Reddit teilte, hinaus will, ist recht einfach. Er verkaufte einen Taschenrechner, den der Käufer bei ihm abholen wollte. Die Kosten lagen bei fünf Euro.

Gleichzeitig bemerkte der Reddit-User, dass er keine Kaugummis mehr hatte. Statt den Betrag in Euro ausgezahlt zu bekommen, fragte er den Käufer daher nach einer alternativen Bezahlung. „Statt der fünf Euro [könntest du mir] auch einfach zwei Dosen ‚Wrigley’s Extra Professional White‘ mitbringen“, schrieb er auf eBay. „Taschenrechner gegen Kaugummi, wie zu den guten alten Zeiten des Tauschhandels“, kommentierte der Verkäufer später auf Reddit.

Reddit-User über Tauschgeschäfte auf eBay - „Habe mich schon mit Red Bull bezahlen lassen“

Die Frage an den Käufer finden einige der User witzig. „Ich finde das eigentlich ziemlich sympathisch und lustig“, schrieb ein Nutzer. „Klingt fair“, kommentierter ein weiterer. Andere User berichteten in den Kommentaren von ähnlichen Zahlungsmitteln. „Warum nicht, ich habe mich auch schon mit einem Sechser Red Bull bezahlen lassen“, so ein User. „Meine Schwester lässt sich gerne in Hafermilch bezahlen, die dann in den fünften Stock geschleppt werden darf“, erklärte ein Nutzer.

Doch leider führte die Frage nach dem Kaugummi ins Leere. In den Kommentaren klärte der Verkäufer auf, dass der Käufer nicht für ihn einkaufen ging. Einen Versuch war es dennoch wert. Für einen Lacher im Netz sorgte auch eine eBay-Diskussion über ein Sofa. (vk)