Fußgänger nimmt sich Falschparkerin in BMW-SUV vor und wird angegiftet: „Haben Sie keine Hobbies?!“

Falschparker können nicht nur Autofahrern, sondern auch Fußgängern ein Dorn im Auge sein. Einige machen es sich zur Aufgabe, diese zur Strecke zu bringen.

München – Parken Autos so, dass Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen, wird es für diese nicht nur nervtötend, sondern auch gefährlich. Ein Reddit-Nutzer erzählte unter seinen Schnappschüssen eine erlebte Geschichte mit einem wütenden Autofahrer.

BMW-SUV steht im Weg: Falschparkerin blafft Fußgänger an – „Haben Sie keine Hobbies?“

In den sozialen Medien werden laufend Fotos von Falschparkern geteilt. Ob in zweiter Reihe geparkt oder mit einem Auto gleich zwei Parkplätze eingenommen werden, Falschparker sind ein Dorn im Auge vieler Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer. Kurios kann es werden, wenn die Autofahrer ihren Fehler beim Parken dann noch nicht einmal einsehen wollen. So erging es einem Reddit-User, der ein Schnappschuss von einem falsch parkenden BMW machte.

Dieser parkte nicht nur vor einem Restaurant, sondern gleichzeitig auch noch auf dem Bürgersteig. Um an dem Auto vorbeizugehen, hätten Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen. Während der Reddit-Nutzer ein Foto der Falschparkerin machte, blaffte diese ihn offenbar an: „Haben Sie keine Hobbies?“ Der Fotograf konterte mit seiner Standardantwort: „Nee, Sie auch?“ Laut seiner Aussage seien wütende Autofahrer „das absolut lustigste.“

Fußgänger zeigt Falschparkerin an – diese will das offenbar nicht hinnehmen

Auch in den Kommentaren machten sich andere Reddit-User über die Frage nach den Hobbies lustig: „Doch, aber zu dem komm ich grad nicht hin, weil der Gehweg blockiert ist“, schrieb einer. Ein weiterer hoffte, dass nicht nur ein Foto vom Auto gemacht wurde, sondern auch eine Anzeige folgte. „Klar. Die Dame stand vor mir und hat diskutiert, aber Anzeige ist raus“, stellte der Post-Ersteller klar.

Der Reddit-User war sich allerdings selbst nicht sicher, ob seine Anzeige Erfolg haben wird: „Konnte leider nur drei Minuten gültig machen, bin mir ziemlicher sicher, dass die Einspruch erheben wird. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Nur eine Sache wurmte den Fotografen der Falschparkerin im Nachhinein: „Erst danach ist mir eingefallen, dass ich sie mal hätte fragen können, ob die 70 Euro denn wirklich so ein Problem für sie wären. Mit so einem Auto wird man 70 Euro plus Punkt plus Bearbeitungsgebühr doch bezahlen können.“

In München entdeckte eine Fußgängerin indes eine völlig zugeparkte Fußgängerzone – und sah darin „Ein Symbolbild für die Dreistigkeit“. (rd)