Was Supermarkt-Kunden am meisten wundert und nervt: „Manche sind so frech und dreist“

Von: Robin Dittrich

Wer am Abend einkaufen geht, muss oftmals lange an der Supermarkt-Kasse stehen. Doch was denken die meisten dann? Reddit klärt auf.

München – Ob der Großeinkauf ansteht oder nur kurz ein Getränk gekauft werden soll: An der Supermarkt-Kasse muss oftmals einige Zeit verbracht werden. Was denken Kunden in der Zeit, die sie an der Kasse warten müssen? Die Frage wurde auf Reddit beantwortet.

Wartezeit an der Supermarkt-Kasse – woran denken Reddit-User?

Ein Reddit-Nutzer erstellte den Thread im „FragReddit“ Subreddit. Seine Frage: „Was wundert euch an der Supermarkt-Kasse immer wieder?“ Der Top-Kommentar in dem Thread bezieht sich auf die Kassierer, die in ihren Schichten teils einiges aushalten müssen. „Kassenpersonal – Nerven aus Stahl“, schrieb der Reddit-Nutzer. Darunter entstand eine rege Diskussion, in der andere Nutzer ihre Erfahrungen schilderten: „Eine Kassiererin ist mal einfach aufgestanden, gegangen und hat eine Schlange von verdutzten Kunden zurückgelassen.“

Der Post-Ersteller selbst gab ebenfalls preis, was ihn an der Supermarkt-Kasse am meisten stört: „Warum Leute immer wieder Flaschen so auf das Laufband legen, dass sie hin und her rollen, wenn das Band startet oder stoppt.“ Eine passende Antwort hatte er sofort parat: „Tja, Physik ist schwer.“ Unter seinem Kommentar machten sich andere Reddit-Nutzer ebenfalls über diese Art von Supermarkt-Kunden lustig: „Das physikalische Verständnis vieler Menschen liegt irgendwo zwischen ‚Dinge fallen runter‘ und ‚Strom schmeckt aua‘.“

Laut Reddit-Post: Supermarkt-Kunden durch Zahlung an der Kasse verwirrt

Wenn es an einer Supermarkt-Kasse etwas länger dauert, liegt das meist daran, dass zu wenig Kassen offen sind oder es bei der Bezahlung Probleme gibt. Dabei muss es sich nicht um technische Probleme handeln: „Manche sind erstaunt, dass sie, wie aus heiterem Himmel, an der Kasse plötzlich bezahlen müssen.“ Ebenfalls auf die Nerven von Reddit-Nutzern gehen Kunden, die „mittelgroße Einkäufe liegenlassen, dann ihr Geld herauskramen und wenn alles fertig ist, erst alles in die Tasche zu räumen.“

Ärgerlich ist für Kunden zudem, wie teuer die Einkäufe mittlerweile sind: „Bei mir kostet der Einkauf immer 15 Euro. Ich kann für eine Packung Mehl in den Laden gehen und zahle ganz sicher 15 Euro.“ Im Zuge des russischen Angriffs-Krieges stiegen viele Preise in Supermärkten und Discountern stark an. Ein Kilogramm Paprika kostete zwischenzeitlich über sechs Euro. Einige Probleme finden im Supermarkt bereits vor der Kasse statt: „Manche sind so frech und dreist, TK-Ware irgendwo abzulegen, wenn sie die doch nicht kaufen wollen.“